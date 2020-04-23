病毒溯源要以科学为依据

新冠病毒溯源是一个严肃的科学问题，要以科学为依据，由科学家和医学专家去研究。

4月21日，针对近期在媒体和社交平台上流传的一些有关新冠病毒起源的谬论，世界卫生组织发言人表示，所有已知证据都表明新冠病毒不是经实验室人工干预或制造而来的。世卫组织欢迎各国科研人员努力寻找新冠病毒来源。这一郑重表态，是对科学的尊重，是对谬误的澄清，有力回应了国际上有关谬论和阴谋论，有利于国际社会明辨是非、凝聚共识。

打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战，找到新冠病毒起源和来源非常关键。但科学的事要交给科学去回答，专业的问题需要专业的意见。早在2月19日，27名来自8个不同国家的医学专家在国际专业医学期刊《柳叶刀》上联合发表声明，指出：“来自世界各国的科研工作者已经对引发该疾病的病原SARS—CoV—2的全基因组进行了分析并公开发表了结果，这些结果压倒性地证明了该冠状病毒和其他很多新发病原一样来源于野生动物。该科学结论也得到了来自美国国家科学、工程、医学院院长及其所代表的科学界人士的支持。”有关研究团队在英国期刊《自然·医学》上发表文章强调，科研证据显示导致这一疾病的新冠病毒是自然进化的产物，而不是实验室合成的。比利时政府新冠肺炎疫情事务发言人、病毒学家埃马纽埃尔·安德烈说：“没有理由认为这种病毒从实验室泄漏或在实验室中制造，这种病毒的遗传结构是自然的。”各国科学界应坚持以科学的精神，用科学的方法开展专业性论证，携手进行病毒溯源，为疫情防控提供科学支持，才能合力战胜新冠病毒这个人类的共同敌人。

新冠肺炎疫情是“天灾”，是未知病毒对人类发起的突然袭击。病毒没有国界，疫情不分种族，中国和世界各国一样，都是疫情的受害者。在应对这场全球公共卫生危机的过程中，构建人类命运共同体的迫切性和重要性更加凸显。世界各国唯有秉持人类命运共同体理念，团结协作、携手应对，才能战胜疫情，维护人类共同家园。伴随全球疫情大流行的那些谬论和阴谋论，不仅对各国抗击疫情没有任何帮助，反而会滋生不信任情绪，最终消解全球共同战疫的努力，搅乱全球团结合作抗疫的大局。那些散布阴谋论的做法，那些借疫情对他国搞污名化的伎俩，那些罔顾事实、违背科学的丑陋表演，其实质是反科学的，是将公共卫生问题政治化，必须予以坚决抵制，正本清源。用科学战胜愚昧、用真相粉碎谣言、用合作抵制偏见，携手抗疫、共克时艰，才是面对新冠肺炎疫情的正确态度。

习近平主席深刻指出：“国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争”。崇尚科学精神，激发团结力量，守望相助、同舟共济，就一定能够战胜疫情，迎来人类发展更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 01 版）