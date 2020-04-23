深刻认识疫情防控这次大考

内容提要

这次新冠肺炎疫情来势汹汹，对各国都是一次大考。这次大考，考出了我国国家制度和国家治理体系的强大威力，考出了构建人类命运共同体才是人间正道，也让我们对如何应对当今世界百年未有之大变局有了更深刻的认识。

当今世界正经历百年未有之大变局，我国正处于中华民族伟大复兴的关键时期，我们党正带领人民进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。在这样一个大发展大变革大调整时期，来势汹汹的新冠肺炎疫情不仅严重威胁各国人民的生命安全和身体健康，而且对全球生产和需求造成全面冲击，影响经济全球化进程。大疫带来大考，大考推动大变局。这次大考，考出了我国国家制度和国家治理体系的强大威力，考出了构建人类命运共同体才是人间正道，也让我们对如何应对当今世界百年未有之大变局有了更深刻的认识。

我国国家制度和国家治理体系经受住了大考

习近平总书记指出：“这次新冠肺炎疫情来势汹汹，对各国都是一次大考。”“这次新冠肺炎疫情防控，是对治理体系和治理能力的一次大考”。疫情严重威胁人民生命安全和身体健康，严重影响经济社会发展，考验国家制度和国家治理体系。

面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，在没有研制出疫苗的情况下，只有动员全社会的力量才能遏制疫情蔓延。这次大考，显然已超出狭义的“医疗卫生”范畴，而是对国家制度和国家治理体系的大考。面对疫情，我国及时制定疫情防控战略策略，提出坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，加强对武汉和湖北防疫的统一指挥，统筹抓好其他地区防控工作，加强医用物资和生活必需品应急保供，加强宣传教育和舆论引导，加强同国际社会合作。当前，我国疫情防控向好态势进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。实践证明，我国国家制度和国家治理体系在这次疫情大考中经受住了严峻考验。

面对新冠肺炎疫情这样的大考，国家制度和国家治理体系是否具有强大威力，要看其对人民群众的动员能力、组织能力。在抗击疫情中，我们深刻感受到全国人民万众一心、众志成城。各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、顽强拼搏，广大医务工作者义无反顾、日夜奋战，人民解放军指战员闻令而动、敢打硬仗，广大人民群众众志成城、守望相助，广大公安民警、疾控工作人员、社区工作人员等坚守岗位、日夜值守，广大新闻工作者不畏艰险、深入一线，广大志愿者等真诚奉献、不辞辛劳。在遭遇重大风险挑战的时候，14亿中国人民在抗击疫情中展现的万众一心、众志成城，就是我国国家制度和国家治理体系强大威力、强大治理效能最直接、最生动的体现。

中国人民在抗击疫情中之所以能万众一心、众志成城，是因为我国国家制度和国家治理体系始终着眼于实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，具有坚定的人民性，这在抗击疫情中得到充分体现。抗击疫情一开始，习近平总书记就要求“各级党委和政府及有关部门把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”。提出集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的救治要求，坚决做到应收尽收、应治尽治，把提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率作为突出任务来抓，党和政府在抗击疫情中采取的一切措施，都体现了把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的要求。凡事以人民为重，坚持以人民为中心，是党和政府应对这次疫情大考的根本原则，也体现了我国国家制度和国家治理体系的本质属性。

在这次抗击疫情斗争中，我们党既看到我国国家制度和国家治理体系的强大威力，也注意到它还需要在实践中进一步完善和发展。习近平总书记指出：“这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考，我们一定要总结经验、吸取教训。”

大考彰显构建人类命运共同体是人间正道

这次疫情大考，促使人们进一步思考另一道大题目：世界怎么了，我们怎么办？这是一个关系国际关系、国际秩序、全球治理，关系人类前途与命运的大问题。

这个问题世界各国都十分关注，近年来更成为全球的一个焦点话题。2017年1月17日和18日，习近平主席分别在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表重要演讲，阐述经济全球化大潮不可阻挡、构建人类命运共同体才是人间正道。这是中国的理念、主张和全球治理方案，也是中国作为负责任大国的担当，得到国际社会高度赞誉。这次疫情更是告诉全世界一个基本事实：人类是一个休戚与共的命运共同体。疫情面前，无论大国还是小国，无论发达国家还是发展中国家，没有谁能够独善其身。唯有携手抗疫、共克时艰，才能彻底战胜疫情，共建人类美好家园。

疫情防控阻击战一打响，习近平总书记就强调“加强合作、全力应对，共同维护地区和全球卫生安全”。习近平主席在会见世界卫生组织总干事谭德塞时表示：“中方愿同世界卫生组织和国际社会一道，共同维护好地区和全球的公共卫生安全。”习近平主席秉持人类命运共同体理念，高度重视疫情防控国际合作，频频开展元首外交，亲自推动疫情防控国际合作。加强疫情防控国际合作是发挥我国负责任大国作用、推动构建人类命运共同体的重要体现。我们从分享防疫信息和经验到开展药物疫苗研发国际合作，从为其他国家提供医疗物资援助到派出医疗专家组分赴有关国家帮助抗疫，从支持国际组织发挥应有作用到提出打造人类卫生健康共同体，人类命运共同体理念在全球联防联控抗击疫情的共同行动中熠熠生辉。这场世界各国联防联控、共同抗击疫情的伟大斗争，必将成为世界各国共建人类命运共同体的重要篇章。

今天，站在经济全球化还是逆全球化、开放还是封闭、合作还是对抗、多边主义还是单边主义的十字路口，全球抗击疫情清楚地告诉人们：经济全球化进程不可逆转，面对重大危机和挑战，没有人能独善其身，只有构建人类命运共同体，才能给世界带来共同繁荣。

在应对百年未有之大变局中促进世界和平与发展

习近平总书记强调：“领导干部要胸怀两个大局，一个是中华民族伟大复兴的战略全局，一个是世界百年未有之大变局，这是我们谋划工作的基本出发点。”疫情的冲击已对世界各国的经济社会发展、内政和外交产生深刻影响，推动世界政治和经济格局发生重大变动，推动世界百年未有之大变局进一步发展。如何应对由疫情进一步推动的世界百年未有之大变局，对世界各国来说也是大考。我们要胸怀两个大局，准确识变、科学应变。

近代以来，中国的发展总是和世界的大变局紧密相关。100多年前的第一次世界大战和俄国十月革命胜利，以及一战后形成的凡尔赛—华盛顿体系，是世界历史上的一次大变局。这次大变局唤醒了到处寻找救国救民真理的中国人，推动中国的工人阶级在五四运动中作为独立的政治力量登上中国历史舞台，推动中国的民主革命从旧民主主义革命转变为新民主主义革命，推动中国先进分子把马克思列宁主义同中国工人运动相结合创建了中国共产党。在世界大变局的推动下，中华民族伟大复兴开启了新的征程。

第一次世界大战结束后的百年间，世界上发生了一系列大事，远的有凡尔赛—华盛顿体系留下的后遗症引发了第二次世界大战，近的有美国次贷危机引发了国际金融危机。在这百年间，中国发生了翻天覆地的变化。中国共产党团结带领中国人民完成新民主主义革命，建立了中华人民共和国；完成社会主义革命、确立社会主义基本制度，推进社会主义建设；进行改革开放新的伟大革命，开创了中国特色社会主义事业。党的十八大以来，中国特色社会主义进入了新时代，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。回顾百年来的历史，中华民族在伟大复兴历史进程中取得的每一个历史性成就，都促进了世界和平与发展。比如，中国人民以巨大民族牺牲支撑起了世界反法西斯战争的东方主战场，为世界反法西斯战争胜利作出了重大贡献。又如，中国经济稳定发展为应对2008年国际金融危机、推动世界经济复苏增长作出了重要贡献。中国一直在为世界和平与发展注入正能量，一直在为建设更加美好的世界贡献力量。在这次全球抗击疫情的斗争中，中国秉持人类命运共同体理念，大力推进疫情防控国际合作，进一步展现了中国是维护世界和平、促进世界发展的坚定力量，是同世界各国共建人类命运共同体的坚定力量。

这次疫情对世界的影响是不言而喻的，必将推动世界百年未有之大变局进一步发展。在世界百年未有之大变局中，中国指明了一个多极化世界能够和平发展的大方向，这就是构建人类命运共同体。这次全球抗击疫情的斗争，不仅证明了人类命运共同体理念的正确性，而且正以这一理念推动世界百年未有之大变局的发展。在世界百年未有之大变局中，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国的发展是世界的机遇，中国将以自身发展促进世界和平与发展。面对和平、发展、合作、共赢的时代潮流，各国只有与时代同步伐，携手共建人类命运共同体，才能战胜疫情，迎来人类发展更加美好的明天。

（作者为中央党校原副校长、中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 09 版）