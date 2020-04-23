抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，复学复课工作需要统筹协调、周全考虑，各地区各部门应该练就“十个指头弹钢琴”的能力，多一些全局意识、整体思维

近期，海南省近20万名高三、初三学生陆续重返校园。复学复课工作既关乎师生健康安全，又联动全社会各部门服务保障，需要高度重视，周密安排。

当前，我国疫情防控向好态势进一步巩固，但保持防控成果，防止疫情反弹的任务繁重。此时，复学复课工作不是一件简单的事，而是牵涉到师生健康安全、确保疫情不反弹、保障社会生产生活秩序回归常态等诸多问题。可以说，为孩子们铺好复学复课之路，需要政府部门、社会各界、学校老师及学生家长的齐心配合、共同努力。

保障顺利复学、安全复课，需要制定针对性举措。为此，海南省委出台了一系列办法，包括为复学复课师生开通公交专车、每所学校派驻专职教育专员用于联络各政府部门、统筹全省口罩生产企业为学校直供等。为孩子们铺好复学复课路打出“组合拳”，才能让防疫工作与民生保障工作相得益彰、同步推进。

多想一步、思虑周全，彰显为民情怀。口罩等防护物品的供应，是保障复学复课不可或缺的重要环节。疫情发生之前，海南全省没有一家口罩生产企业，而现在不仅已具备每日100万个以上的口罩生产能力，还具备向其他兄弟省份提供口罩材料的能力。有人会问：政府能保障供应，学生们能买得起吗？对此，海南省主要领导专门讨论过口罩成本问题，几个口罩的花费，可能就等于一些学生特别是困难家庭学生一天的生活费。因此，海南省委要求通过加强统筹直供与财政补贴等方式，力争做到生活困难学生口罩费用全免、一般家庭学生费用减半。一手抓防疫，一手稳民生，既让学生复得了课，也让家庭减轻了经济负担。这样细致入微的民生之举，值得称赞。

近段时间，根据疫情防控情况，不少地区都要陆续迎来复学复课。如何做好统筹兼顾，如何确保平稳有序，考验各地的治理能力。既要确保防护物品保障供应，也要考虑学生家庭是否由此增加生活困难；既要安排好专门的公共交通出行，也要考虑就近接送可能带来的车辆停靠问题；既要恢复学校正常教学秩序，也要考虑学校周边餐饮、零售、出租屋管理的健康安全问题……抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，复学复课工作需要统筹协调、周全考虑，各地区各部门应该练就“十个指头弹钢琴”的能力，多一些全局意识、整体思维。

习近平总书记强调，要坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复。新冠肺炎疫情给各项经济社会发展工作带来了挑战、增加了不确定性，越是如此，越锤炼党员干部驾驭难题、处理问题的能力。为孩子们铺好复学复课之路，是统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要方面，要用力更精准、用心更周到。惟其如此，才能让孩子们快乐地重回课堂，让家长们安心地投身工作，促进经济社会发展和生产生活秩序加快恢复。

（作者为本报海南分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 05 版）