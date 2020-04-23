北京主要生活必需品市场货源充足

昨天，第八十九场北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会举行。北京市委宣传部副部长徐和建介绍，本市已经连续6天无新增报告确诊病例，实现“双零”增长，全市有15个区已连续29天以上无本地报告新增确诊病例。北京将按规定及时公开疫情防控信息，及时公布病例活动的小区，请市民朋友不信谣不传谣。北京市商务局二级巡视员王洪存介绍，目前本市蔬菜、猪肉等主要生活必需品市场货源充足、供应稳定。

徐和建介绍，首都疫情防控马虎不得，要把疫情防控常态化措施融入全面复工复产之中，融入全面恢复正常生活秩序之中，切实做好民生保障工作，严防境外疫情输入风险，确保开学复课各项工作安全有序。落实室内通风等措施，少聚集，不扎堆，切不可麻痹大意。本市一直按照规定及时公开疫情防控信息，及时公布病例活动的小区，请市民朋友不信谣不传谣，从官方权威渠道获取准确信息，不让谣言干扰正常生产生活秩序。

北京市商务局二级巡视员王洪存介绍，疫情期间，本市粮、油、蔬菜、肉、蛋等生活必需品供应平稳、市场秩序良好，没有出现缺断货情况，特别是百姓日常关心的蔬菜、猪肉等供应一直充足。据监测，目前本市蔬菜、猪肉等主要生活必需品市场货源充足、供应稳定。

他具体介绍，近一周，新发地蔬菜日均上市量为1898.9万公斤、加权平均批发价2.37元/公斤，周环比基本持平。52家社区菜市场26种蔬菜平均零售价6.51元/公斤，周环比下降2%；7家新模式蔬菜直营直供菜店和蔬菜直通车26种蔬菜平均零售价5.34元/公斤，周环比下降1.3%。7家主要批发市场白条猪日均交易量4028头，周环比增加1.54%。超市猪肉零售价64.58元/公斤，周环比下降0.8%；社区菜市场猪肉零售价59.01元/公斤，周环比下降0.6%。

王洪存表示，下一步，针对疫情全球蔓延可能对本市生活必需品供应产生影响，将调整生活必需品市场调控计划，完善生活必需品市场保障应急预案，提高应急供应保障能力。

“五一”假期即将来临，市民对生活必需品消费需求增加，市场供应有保障吗？王洪存介绍，市商务局将指导督促本市主要农产品批发市场、大型连锁超市及生猪定点屠宰企业等本市生活必需品保供骨干企业加强节前备货、积极组织货源，增加商业库存，丰富果蔬品种，满足市民节日消费需求，确保节日期间本市生活必需品市场供应平稳。“五一”期间，市商务局将继续利用生活必需品日常监测和两个“点对点”监测机制，及时掌握市场供需情况，切实预防断货，实现精准补货，并开展储备检查，保障应急供应。

重点

大兴为初、高中学校配备近14万只口罩

大兴区教委主任赵建国在发布会上介绍，为确保各学校4月24日前达到开学条件，大兴为37所初、高中学校配备了一次性医用口罩13.5万只、KN95医用防护口罩4300只、额温枪721把。同时，开学前对校园内教室、宿舍、食堂、卫生间等全部区域进行彻底清洁消毒。校门也实行严格管控，师生入校一律核验身份、检测体温。为发热学生设置绿色通道，建立统一流程。

大兴一中校长荣俊利介绍，要求师生坚持每天晨、午两次测温，实施健康状况日报制度。实行小班教学，每班不超25人，保证人与人间隔一米以上。同时，实行错峰上下学，分散去洗手间，重点部位划定一米线，课间答疑实行预约制，送餐到班，班主任负责保证学生用餐卫生，餐具消毒到位。

门头沟超6万人进行环境卫生大扫除

在发布会上，门头沟区副区长庆兆珅介绍，门头沟区已连续79天无新增确诊病例，爱国卫生运动方面，截至目前，全区进行环境卫生大扫除2次，发动6.3万人次。

庆兆珅介绍，在推进爱国卫生运动中，围绕城乡环境卫生整治，广泛开展“七边三化四美”活动，打造绿水青山门头沟。结合4月20日永定河大规模生态补水的开启，组建一支专业巡查队伍，沿河各镇村干部、护林员、志愿者，共同巡查管护河道，先后种植花卉10万余株，清洁水体，清理岸边垃圾。截至目前，共组织全区环境卫生大扫除2次，发动6.3万人次，清除卫生死角1225处，清理各类垃圾252吨。通过全民参与环境整治，积极打造绿水青山门头沟。（记者 李泽伟）