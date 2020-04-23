将疫情政治化是病毒肆虐的帮凶

新华社记者 高文成

世界卫生组织总干事谭德塞日前警告说，不要利用新冠病毒来攻击他人或者谋取政治利益，如此行径堪比“玩火”，非常危险。如果国际社会不能团结一致，“最糟糕的时刻还在后面”。

谭德塞的警告振聋发聩。然而，面对这场全人类的危机，为了“甩锅”推责，西方一些媒体和政客却仍在变着花样对中国污名化，企图借疫情给中国贴上各种标签。他们把“新冠病毒”说成“中国病毒”“武汉病毒”，把中国的抗疫合作称为“外交攻势”“宣传攻势”，甚至给中国的物资援助贴上了“口罩外交”的标签。

在他们的臆测中，中国伸出援手的背后藏着不可告人的地缘政治图谋，为的是在西方国家之间制造隔阂，破坏所谓的“自由世界秩序”，从而为疫情过后“侵蚀”地缘政治地盘做准备。

这一切抹黑不仅荒唐可笑，更暴露了某些人将疫情政治化的险恶居心。这些政客荒诞的指责，无疑是在分解全球合作抗疫的合力。他们正在成为新冠病毒肆虐的有力帮手。

人类之所以能走出蛮荒，走向文明，靠的是相互扶持；之所以能战胜灾难，不断前进，靠的是守望相助。中国积极开展抗疫国际合作，体现着民胞物与的中国情怀，是回报善意的暖心行动，是一个负责任大国的担当作为，是践行人类命运共同体理念的生动例证。

如何评价中国的抗疫国际合作，世界各国民众最有发言权：中国运来的口罩、防护服让医务工作者在与“疫魔”抗争时增强了铠甲；中国生产的呼吸机给危重病人增添了生机。这种援助是真情还是假意，受助国人民看得清楚：意大利当地民调机构公布的一项最新调查显示，受访者对中国好感度大幅提升，中国成为大部分意大利人心目中的友好国家。

明眼人看得出来，真正把疫情当作地缘政治工具的，正是那些污名化中国的势力。

这些“顽固派”固守零和思维，抱持傲慢偏见，无视国际公义，违逆世界大势。他们为了自身利益，不惜攻击诋毁他国，破坏国际合作。事实上，这种冷战思维早已过时，合作共赢正成为各国谋和平求发展的共同呼声。

当下这场人类与病毒的较量再次说明，全球化时代，各国命运与共，维护全人类的共同利益是最大公约数。将疫情政治化，只会落得害人害己的双输结果。

疫病并非人类面临的唯一挑战。应对气候变化、恐怖主义、跨国有组织犯罪等诸多传统和非传统安全问题挑战，都需要国际社会秉持多边主义，加强全球协作，建立更有效的全球治理体系。

任何破坏团结、损害互信，甚至“甩锅”、泼脏水的自私行径，只会加剧危机，削弱全球合力。所有真正关心世界未来的人，都应该摒弃和反对一切挑动地缘政治对抗、人为制造分歧的企图和行径。须知，只有携手合作才能化解这场全球公共卫生危机，只有团结一致才能挽救人类的共同家园。