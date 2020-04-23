趴睡致婴儿死亡 奇葩育儿项目当休矣

日前，一个新手妈妈在付费睡眠引导群提问，称小孩翻身趴着睡觉一直哭，想向群内老师求助，群友答“不是大哭就没事”。约两小时后，孩子因窒息不幸身亡。据报道，3月份这个妈妈曾购买某公司的一个付费课程并加入微信群。某公司回应称网传信息不实，孩子直接死因并非趴睡，具体不便透露，孩子妈妈购买的课程已于3月31日停止。

孩子的死因是不是因为趴睡，需要通过医学和鉴定方能得出结论，某公司作为涉事方对此没有解释权。这名新手妈妈购买的育儿咨询课即便于3月31日停止，也不是该公司开脱责任的理由，毕竟这位妈妈的致命昏招是在该公司学来的。

从视频中可以看出，从睡眠引导到孩子死亡的整个过程，都有该公司的服务人员在线指导，这位妈妈的各个动作都经在线服务人员把关。可以认为，孩子的死亡不仅直接发生在糊涂妈妈的眼皮底下，同样也发生在该公司工作人员和其他在线交流者的眼皮底下。

婴儿在母亲面前一步步走向死亡，这是人间少有的悲剧。该婴儿即使因趴着睡出现嘴唇发紫等窒息症状，其母亲不仅没有警觉，而且还在群里讨教“要不要为孩子翻身”，无知到如此程度，真让人难以置信。哪怕稍微具备医学常识的人，想必也会迅速停止这个睡眠课程，不至于走到闹出人命这一步。

不过，一味责备这名母亲也有失公允。人的判断力容易受到周围气氛的影响，当在线指导老师和其他妈妈都争相鼓励她，认为孩子出现这种情况是正常现象时，她就更容易作出错误的判断。她的无知来自于这个课程所营造的一个氛围，其根源则是这个睡眠引导项目缺乏起码的科学性，长时间的培训与引导，已大幅拉低了该公司团体成员的整体健康素养。

近年来，社会上出现了许多与育儿和婴幼儿养生有关的服务，涉及按摩推拿、水疗、睡眠引导、早期智力开发等多个方面。其中，通过网络、微信等渠道提供在线服务的也不在少数，很多服务项目毫无科学性可言，以至于婴儿致死致残事件时有发生。

这起事件首先应作为个案处置。当务之急，应将所有类似奇葩育儿项目当成一个整体来治理，让孩子远离“推拿致死”、“睡眠致死”等隐患风险。