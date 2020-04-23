“负油价”警示全球抗疫须通力协作

“负油价”从一个侧面显示全球经济受疫情影响之巨，也预示着疫情后全球经济复苏难度之大。中国复工复产已经先行一步，对原油的需求会逐渐增大，这对全球原油期货行情将是一个重要支撑。中国殷切期望包括美国在内的各国早日战胜疫情，全面恢复经济社会生活，这对中国的出口导向型企业同样能产生重大激励。

4月22日，上海国际能源交易中心日间盘原油期货合约出现跌停，成交虽然活跃，但持仓明显减少。这是前日美国原油期货5月合约跌至负区域在中国原油市场上产生的恶性反应。此事对全球石油市场造成的冲击远未结束，对全球经济带来的负面影响更值得高度警惕。

尽管近期国际原油现货价格不断走低，围绕产油国减产协议的博弈也越来越紧张，但美国原油期货5月合约出现每桶-40美元左右的价格时，仍然让人目瞪口呆。原油期货合约交易出现这种情况，可以说在人们的意料之外，又在情理之中。近一两个月来，新冠肺炎疫情在全球蔓延，国际航空、陆路和海上运输几乎完全停摆，对原油的市场需求大幅减少，导致原油运输和储存成本急剧上升。原油期货市场出现的这种状况，突出反映了经销商对未来原油供求关系加剧失衡的悲观预期。

新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，不仅对人类生命安全构成威胁，对全球经济社会运行也产生了严重的负面影响。中国今年一季度GDP增长率自上世纪90年代以来首次出现负值，美国、日本、欧盟等西方主要市场经济大国和经济体一片悲声。石油作为一种重要的能源产品，在经济运行传导中处于中枢地位，当整个经济濒临停滞，石油产品是最早承受这种压力的一个环节。原油期货价格跌至负区域，表明这个重要的中枢环节已经不堪压力，如果未来几个月不能得到有效修复，可能对全球经济产生灾难性破坏性作用。

病毒不分国界，不分肤色，是人类共同的敌人，各国抗疫应同声相谐，同步协作。然而，美国一些政客为掩盖疫情暴发初期的应对失误，反复扬言要中国承担责任，急于向中国“甩锅”。美国一些团体甚至在新冠病毒到底是何物都没搞清的情况下，就针对中国提起恶意诉讼。这类图谋虽然不可能得逞，但已经对全球抗疫合作和经济复苏造成了不利影响。

目前，中国抗击疫情已取得阶段性积极成效，正安全有序加快推进全面复工复产，美国等西方国家对复工复产也有强烈需求。偏偏在这个时候，原油期货市场出现如此惨烈的暴跌，这深刻地说明，美国少数人推行的以邻为壑“甩锅”措施，使市场上的悲观气氛难以扫去，许多投资人信心崩塌。这对全球共同抗疫构成了一股破坏力，对全球经济走出危机回归正常轨道，也产生了不可低估的破坏作用。

近三十年来，得益于全球化效益和红利，全球经济出现了蒸蒸日上的局面，但近几年国际上出现的“反全球化”正在吞噬这个成果。在现代科技推动下，地球早已成为一个一荣俱荣一损俱损的共同体，那种将“祸水”引向他国以求自身安全的图谋不仅是幼稚的，而且是不可能得逞的。要真正消灭新冠病毒疫情，仅靠一个国家或少数国家的努力是不够的，只有各国通力协作，互相配合，才能有力有效遏制疫情蔓延势头。

在疫情后的经济重建中，同样需要各国在全球化宗旨下加强协作。此次原油期货出现史上罕见“负油价”，从一个侧面显示全球经济受疫情影响之巨，也预示着疫情后全球经济复苏难度之大。当前各国亟须在复工复产上出实招、见效果，让停摆的经济重新活跃起来。中国复工复产已经先行一步，对原油的需求会逐渐增大，这对全球原油期货行情将是一个重要支撑。中国殷切期望包括美国在内的各国早日战胜疫情，全面恢复经济社会生活，这对中国的出口导向型企业同样能产生重大激励。

新冠肺炎疫情是全人类的重大灾害，世界上每个国家都是受害者，谁也不可能置身事外。美国等西方国家不应该再借着抗疫制造各种“杂音”，当务之急要以大局为重，积极推进抗疫全球合作，为全球经济复苏打下良好基础。