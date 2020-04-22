中央：大规模开展核酸和抗体检测

22日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记主持召开的中央政治局会议精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，根据境内外疫情新情况，突出重点做好精准防控，加固防控薄弱环节，坚决防止疫情反弹。在常态化防控中全面推进经济社会秩序恢复。

会议指出，当前国内个别地方聚集性疫情又有发生，个别地方出现医院交叉感染。有关部门要立即派出工作组，指导相关地方彻查原因并公开通报，尽快阻断传播途径，补上防控漏洞，尤其要严防医院感染。落实“四早”，实事求是、公开透明发布信息，不得瞒报，压实地方责任依法处理。

会议指出，做好常态化防控要提升检测能力，大规模开展核酸和抗体检测。这有利于精准防控、维护群众健康、推动全面复工复产。要提升检测技术，抓紧扩大更简便高效准确的检测设备生产和商业化应用，努力做到应检尽检、愿检尽检。国务院联防联控机制要优化疫情风险等级确定标准，更精准反映各地区风险状况，适应常态化防控和复工复产需要。周密做好“五一”假期出行、旅游等疫情防控。

会议指出，要加强边境口岸疫情防控，加大防控人员和物资统筹调配。深入开展国际合作，加强防疫物资质量监管，对防疫物资出口提供通关便利。

领导小组成员黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加。