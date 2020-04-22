国际合作才是最好的“解毒剂”

世界卫生组织公布的数据显示，全球新冠肺炎疫情确诊病例已逾231万。面对来势汹汹的疫情，西方一些政客频频抛出抹黑中国的言论，试图转嫁矛盾，为自身抗疫不力推卸责任。这样的行为，既无助于应对好本国疫情，又给国际合作抗击疫情带来消极影响。

疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任态度，采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，全力遏制疫情扩散蔓延，及时向世界卫生组织以及国际社会通报疫情信息，包括第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留地同各方分享防控和治疗经验，并尽己所能为有需要的国家提供支持和援助。中方的一系列举措既是对本国人民生命安全和身体健康负责，也是对全球公共卫生事业尽责，得到世界卫生组织以及国际社会高度肯定和普遍认可。

当前，疫情仍在全球蔓延，只有共同努力才能战而胜之。从救治患者到药物和疫苗研发，再到有效开展国际联防联控，在全球化的时代，战胜病毒这样没有国界的敌人，团结合作是国际社会最有力的应对武器。

疫情之下，各国还需携手应对世界经济下行带来的挑战。国际货币基金组织预计，今年全球经济将萎缩3%，衰退程度远超2008年国际金融危机引发的经济下滑。对此，二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会、东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议等多边机制从各自层面给出了解决方案，如何让这些共识落到实处，加强国际宏观经济政策协调，维护全球金融市场、产业链、供应链稳定，防止经济衰退，尚需各方共同努力。

随着疫情在全球范围内加速扩散，世界上越来越多的人切身感受到，人类是休戚与共的命运共同体。这也是为什么当美国宣布暂停向世界卫生组织缴纳会费时，立即在全球招致谴责声浪。这表明，一切将疫情政治化、标签化的行为都不得人心。诚如世界卫生组织总干事谭德塞所说：“如果国际社会出现分裂，病毒就会乘虚而入，加速扩散，疫情持续的时间将会更长，并会失去更多生命。”

可以肯定的是，在经济全球化时代，新冠肺炎疫情这样的重大突发事件不会是最后一次，各种传统安全和非传统安全问题还会不断带来新的考验。无论是眼下这场疫病还是今后可能出现的挑战，任何埋怨、指责与推诿都无济于事，各国并肩携手、加强合作才是最好的“解毒剂”。

新华社记者 郑明达

（新华社北京4月21日电）