外交部发言人耿爽21日在例行记者会上介绍，当天上午，中国武汉市与美国洛杉矶市就如何在有效防控疫情前提下重新开放城市、复工复产举行视频交流会，两市政府及有关领域负责人进行了深入探讨和有益交流。会议持续近2个小时，取得了良好效果。与此同时，武汉大学和美国俄亥俄州州立大学两校校长也就疫情期间学校管理进行了视频交流。

“经过艰苦卓绝的努力，武汉这座英雄的城市正从疫情的阴霾中走出来。日前，武汉市解除了离汉离鄂通道管控措施，疫情风险已降至低风险，生产生活正在逐渐步入正轨。”

耿爽说，一段时间以来，包括武汉市在内的中国省市和医疗机构应美方城市和机构要求，通过举办视频交流会等形式同美方分享疫情防控经验和治疗方案，并积极向美国各州市、机构和企业提供防疫物资捐助，为美方在中国采购防疫物资提供便利。

耿爽强调，中方愿继续毫无保留地同美方分享信息和经验，并提供力所能及的支持，帮助美国人民尽快战胜疫情、恢复正常生产生活，为共同打赢这场疫情防控全球阻击战、尽快恢复世界经济增长贡献力量。（记者 刘柳）