仍有聚集性疫情的新增相关病例报告

在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，4月20日，境外输入和本土新增确诊病例均连续3日在10例以下，但仍有聚集性疫情的新增相关病例报告。

4月20日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，其中4例为境外输入病例，7例为本土病例（黑龙江6例，广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中2例为境外输入疑似病例，1例为本土疑似病例（黑龙江1例）。当日新增治愈出院病例39例，解除医学观察的密切接触者882人，重症病例增加1例。

当日，湖北无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例。新增治愈出院病例3例（武汉3例），无新增死亡病例，现有确诊病例102例（武汉102例），其中重症病例19例（武汉19例）。

境外输入现有确诊病例811例（含重症病例44例），现有疑似病例32例。累计确诊病例1587例，累计治愈出院病例776例，无死亡病例。

截至4月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1003例（其中重症病例82例），累计治愈出院病例77123例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82758例，现有疑似病例37例。

当日， 31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者37例（境外输入2例）；当日转为确诊病例3例；当日解除医学观察32例（境外输入6例）；尚在医学观察无症状感染者992例（境外输入180例）。

米锋介绍，4月20日，境外输入和本土新增确诊病例均连续3日在10例以下，但仍有聚集性疫情的新增相关病例报告；湖北重症病例首次降至20例以下，但其他省份重症病例近一周波动上升。要毫不放松抓好常态化防控，继续集中优势资源和技术力量，全力以赴救治每一位患者。（记者 刘欢 任敏）