健康码互认助力“双战双赢”

日前，京津冀区域实现健康状态互认，津冀来京人员不再实行14天的居家观察。三地产业环环相扣、人员往来频繁，实现一“码”通行，有很强的现实针对性。

健康小码关乎抗疫大局。复工复产不断推进，可大量的流动人员健康状态如何确认？依托大数据、云计算等数字技术的“健康码”，巧妙化解了这一难题。亮“码”出入、见“绿”放行，三色健康码连接起了城市“城门”、企业“厂门”、小区“院门”。过去，由于标准不统一、数据不共享、疫情形势不同等原因，健康码还存在互认梗阻，客观上造成了一定现实问题。如今京津冀因时制宜调整政策，回应民生需求的同时，更为区域复工复产复商复市进一步赋能。

除了健康码，助力战疫的数字手段还有不少——在机场、车站、码头，用大数据实现旅客行踪可追溯；五色疫情图让各地疫情形势一目了然……从疫情信息统计分析，到流动人员健康监测，再到疫情态势研判，越扎越密的“数字防控网”，为精准识别、科学防控提供了有力支撑。现如今，复工复产提速，最大限度化解掉其与疫情防控之间的现实张力，同样需要技术助力。继续优化、丰富“云端”抗疫技能，让大数据等持续跑出速度、力度和温度，提前疏通企业申请复工、产业链条对接以及人员通行等存在的潜在断点、堵点，就能更快更好实现防控与复工“双战双赢”。

技术在疫情防控中释放出的巨大动能，无疑启示我们，科技力就是治理力。城市发展日新月异，空间增长、运转加速，面对的挑战纷繁复杂。很多时候，问题一箩筐，又分散在各时、各处，人力、物力常捉襟见肘、鞭长莫及。当此之时，亟须革新管理机制，激发治理效能。其中一个重要抓手就是提升智慧城市的水平，用好大数据、智能化、移动互联和云计算等新技术。从这个角度讲，这次疫情就是一场城市数字化管理能力的试炼。当然，技术不是万能的，从这次“突击考试”中不难发现，将技术嵌入、融入到城市治理中去，不可避免会出现资源难共享、个人信息泄露等“水土不服”的情况。如何在提升效率时保障安全，如何利用技术之针绣好治理之图，的确是需要好好思考的现实课题。

治理的精细化没有尽头、智慧化不设边界。我们要借助疫情防控、复工复产的契机，让城市治理站上“云端”。