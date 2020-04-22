我国已有7.7万余名确诊病例治愈出院

在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，当前我国疫情防控的形势总体向好，现在有7.7万余名患者已经治愈出院，治愈率达94%以上。北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强透露，目前看大部分复阳的患者都没有症状。

轻型和普通型占比超八成

按照诊疗方案，新冠肺炎患者分为轻型、普通型、重型和危重型。郭燕红透露，目前看，所有患者中，轻型和普通型占80%以上；老年人以及有基础疾病的人更容易发展为重型和危重型。新冠肺炎患者临床症状不是很典型。国家卫健委数据显示：发热大约占80%，咳嗽、干咳也是共性的临床表现；重症患者常存在气短、胸闷；还有一些患者有腹泻、乏力、肌肉酸痛等症状。由轻症向重症发展的过程中，年龄因素、基础疾病因素，以及逐步加重的呼吸困难，是比较典型的症状和因素。

郭燕红介绍，病例当中，孕产妇有200多例，儿童占到报告病例的2.4%。孕产妇病例轻症居多，治疗效果也比较好。儿童病例总体病情较轻，重型和危重型病例数比较少。有专家分析，这可能与儿童自身免疫系统尚未发育健全有关，感染新型冠状病毒之后，机体的炎症因子风暴可能相对较轻。另外，儿童就诊更为及时，这也佐证了早诊早治是保证诊疗效果的重要因素。

现有措施可避免复阳患者潜在传播风险

王贵强介绍，目前看大部分复阳的患者都没有症状，只是核酸检测出现了阳性，也有极个别病例会出现一些症状，但是病情恶化的病例非常少。复阳患者，首先要到定点医院进行隔离观察，因为复阳患者仍然可能具有传染性和传播风险；同时，要进行密切的医学观察，因为复阳患者病情是否进展，需要通过观察来判断。

国家卫生健康委在第七版诊疗方案里明确出院后管理相关建议，在出院以后要居家隔离观察14天。这14天要戴口罩、做好手卫生，最好采取单间隔离等一系列隔离措施，这也避免复阳人群可能潜在的传播风险。通过这种手段已经控制了复阳人群造成进一步传播的可能性。

郭燕红表示，最新出台的《新冠肺炎出院患者复诊复检工作方案》就是要从隔离观察、健康监测以及康复管理等方面加强对患者的全程管理，有利于患者身心全面康复。

向绥芬河派出医疗及防控专家组

我国陆地的边境线全长有2.28万公里，部分地区外防输入的工作压力持续加大。国家卫健委现已指导有陆路口岸的9个省份提前做好工作方案和工作预案，按照省、市、县加强联动支援口岸地区城市的方式，一口岸一方案，有针对性地提升口岸所在地做好外防输入的准备工作，提升医疗服务能力和防控能力。同时，对相关口岸所涉及地区的实验室检测能力、医疗能力、与新冠肺炎救治有关的感染、重症、呼吸等专业医疗队伍能力进行摸排，针对短板弱项加强能力建设。

郭燕红透露，目前我国已向部分地方派出医疗专家组和防控专家组，比如向绥芬河派出了临床救治队伍以及防控、实验室检测等方面的专家，指导当地防控和救治工作。同时，还调派了移动CT、DR、P3实验室，加强绥芬河应对疫情输入的能力。向满洲里也派出了专家组，现场指导防控和救治工作。（记者 刘欢 任敏）