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疫苗+筛查，癌症要“治”更要“防”

2020年04月22日08:43 来源：中国妇女报

刚刚过去的第26个全国肿瘤防治宣传周，主题是“防治共同行动”。据国家癌症中心最新一期全国癌症统计数据显示，近10多年来，我国恶性肿瘤发病率每年保持约3.9％的增幅，其中女性癌症发病率增长速度快于男性。数据还显示，乳腺癌和宫颈癌仍是危害女性健康的两大杀手。

随着医疗技术的不断进步，乳腺癌已成为治疗方法最多、疗效最好的实体肿瘤之一，五年生存率可达90%以上；宫颈癌也是目前唯一病因明确、可防可治的癌症，接种HPV疫苗与定期筛查可以构筑双重保障。因为HPV疫苗的免疫应答在9~15岁女童最高，世界卫生组织明确指出将9~14岁未发生性行为的女孩作为首要接种对象。然而数据显示，仅26.7%~36.7%的家长愿意让孩子接种宫颈癌疫苗，很多家长认为自己孩子还小不需要接种疫苗，这也意味着有可能让孩子错过最佳疫苗接种时间。中国医学科学院肿瘤医院乔友林教授表示，预防宫颈癌，年龄越小、越早接种越好，家长应改变认知，尽早为适龄孩子接种宫颈癌疫苗，尽早获益。

而定期做好“两癌”筛查，也是助力肿瘤早期发现的有效途径。通过早预防、早发现、早诊断、早治疗，完全可以将“两癌”尽早揪出来，有效阻止其对女性健康的危害。女性坚持防治并重，要做好癌症防治的“防”，从源头预防癌症的发生，不仅是为自身健康负责，也是对社会和家庭健康负责。

(责编：许心怡、许晓华)


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