“我们和非洲朋友共同抗疫”

安哥拉浙江总商会会长陈志好向当地捐赠喷雾器。

许昆鹏摄

新冠肺炎疫情已经在多个大洲蔓延，生活在非洲的华侨华人此时也积极加入当地防疫抗疫行动。

美丽的非洲大陆已经成为了众多华侨华人的第二故乡，从自发捐款捐物到为当地员工提前支付工资，再到为社区配送食物，每个一起抗疫的环节都少不了华侨华人的身影。

面对人类共同的灾难，华侨华人与非洲朋友紧密团结，共克时艰。

“做一些力所能及的事”

“这里大多数人都非常热情友好，好几次遇到困难当地人都伸出了援手。”在安哥拉生活工作十年的王俊笑着说。

由于新冠肺炎疫情的影响，3月27日凌晨，安哥拉全国进入紧急状态。彼时，王俊正在为安哥拉南隆达省绍里木市一家保险公司建造定点医院，由于政府要求停工居家，当地很多人失去了收入来源。“我在这里有很多朋友，我们也想做一些力所能及的事。”王俊说。

绍里木的华侨华人自发组建了一个微信群，“这个群大概有80多个人，不到一天的时间就募集到了260多万宽扎（安哥拉货币）。”王俊说，“我们用这笔钱购买了粮食和生活必需品。”

4月14日早晨，王俊和其他留在绍里木的侨胞拉着满载10辆皮卡车的物资来到了安哥拉南隆达省卫生厅门前。南隆达省卫生厅厅长兼多部门联合抗击新冠肺炎疫情委员会负责人维格斯·艾美达热情接待了他们。“我们都是自发的，安哥拉已经成为了我的第二故乡，希望大家在关键时刻都团结起来。”王俊说。

在安哥拉的华侨企业也倾力相助。安哥拉罗安达有大约900万人口，众多居民的生活环境不佳。考虑到公共防疫的重要性，安哥拉浙江总商会会长、尼奥迪奥公司董事长陈志好向当地政府捐赠各式喷雾器数千个，以支持政府在公共场所的消毒工作。

有人带头捐款捐物，还有人主动为当地居家员工提前发放工资以保障生活。已经在肯尼亚生活15年的谢光綦是肯尼亚川渝总商会会长，他在当地经营的宾馆由于受到新冠肺炎疫情影响，在2月份的时候就暂停营业。“考虑到18名当地员工可能就此没有了收入来源，政府颁布居家令之后，3月份我们发了全薪，4月又发了一半的工资。”谢光綦说，“我们商会很多公司都这样，有个灯具公司一直为当地员工发全薪，帮助他们渡难关。”

“和大家一起克服困难”

“南非封城期间，第一个被指定为接收新冠肺炎患者的谭比萨医院急需运输物资，但是当地很多大型运输公司都已经停业了，我就组织我们‘猎豹秒送’快递免费为医院运送。”猎豹秒送海鑫物流公司董事长于洋说。

今年已经是于洋和家人在南非生活的第15个年头了，“南非对于我们来说已经是第二故乡了。”于洋的妻子安馨说。在新冠肺炎疫情暴发之初，中国国内多家医院的医疗物资告急，“我们全非洲黑龙江总商会及理事单位四处购买物资，捐赠了5万个口罩。”安馨说。

于洋在积极为国内捐赠物资之后，又投身到南非防疫一线。“在南非封城前，我们南非文化街管委会和侨安会就向山顿警察局捐赠了口罩等物资，以支持他们的工作。”于洋说。为了给南非定点医院运送急需的物资，于洋制定了详细的计划：“我们每天都要为司机提供口罩、手套和酒精消毒液。在路线上做了多个预案，一方面要确保能够完成任务，另一方面也要降低我们司机兄弟的风险。”

除此之外，于洋和他的“猎豹秒送”还承担起为当地人和侨胞配送食物的责任。

封城期间，只有少量的超市营业，“以前的摩托车短途配送全部停止了，当地也少有专门运输食品的快递，当地人购买食品非常不方便，所以我们联合当地的超市和一些华人超市，每天为大家配送。”于洋说。“我们生活在南非的侨民一直遵守当地政府的隔离政策和法律法规，在这个关键时刻，为了社会安宁，我们愿意出钱出力，和非洲朋友共渡难关。”安馨说。

“支持我们的第二故乡”

“朋友们，让我们一起面对疫情，共克时艰。博茨瓦纳加油！”这是博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌朋友圈里中英双语的倡议书。自3月末博茨瓦纳暴发新冠肺炎疫情以来，南庚戌第一时间在侨界发起了向当地社会捐款捐物的倡议。这份倡议得到了博茨瓦纳侨胞和华人社团的积极响应，将近500家华人企业和个人参与捐款，募集到近600万人民币左右的善款。

“首批物资已经于4月15日捐给了博茨瓦纳国家卫生部，以便于政府工作人员和医护人员使用。”南庚戌说，“现在是非洲最艰难的时刻，我们更要坚守和支持，用自己的实际行动同非洲朋友共同抗疫，支持我们的第二故乡。”

新冠肺炎暴发疫情之初，南庚戌所在的环球广域传媒集团和非洲华文传媒集团就已经做好了报道准备。不过，新冠肺炎疫情的发展超出了想象。南庚戌说，“过去是报道中国的疫情发展，现在是报道非洲、报道世界的疫情状况。”现在，这些华文媒体几乎成了抗疫专版、专刊、专网，“我们希望华文媒体的报道能够鼓励更多的华侨华人，也希望能够为当地的疫情防控做出华文媒体应有的贡献。”南庚戌说。

为了介绍新冠肺炎疫情的发展状况，南庚戌还将中国大使馆的外交人员和医疗专业人士请进了他们的电台直播间，“希望能够借此介绍中国在抗疫方面的经验，为当地的防疫工作提供借鉴。”南庚戌说。

在中国国内疫情暴发初期，博茨瓦纳各侨团积极行动，华侨华人们努力募集资金，采购物资，捐款捐物近300万元人民币。“现在非洲正在抗击疫情，我们华侨华人更要担起责任。”南庚戌说，“我们长期生活工作在博茨瓦纳，现在正是我们发挥积极作用的时刻。”