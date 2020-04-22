澳门向内地捐赠累计逾6亿澳门元

本报澳门4月21日电 （记者毛磊）一方有难，八方支援。当前，全国抗击新冠肺炎疫情阻击战取得阶段性重要成果，其中包含着澳门同胞慷慨解囊、倾情奉献的一份助力。疫情阻击战打响以来，澳门社会各界向内地捐款捐物累计超过6亿澳门元，其中，截至4月19日，通过中央政府驻澳门联络办公室代收账户捐款2.68亿澳门元、1亿港元。

自3月4日中央政府驻澳门联络办公室公布第三批代收捐款以来，又有银河娱乐集团基金会捐款7500万澳门元、南粤（集团）有限公司捐款200万澳门元、中国澳门体育总会联合会和中国澳门体育暨奥林匹克委员会捐款100万澳门元。

疫情无情人有情，爱心谱写最美和弦。澳门爱国爱澳社团、企业、机构和各界人士的爱心奉献，彰显了澳门同胞爱国爱澳、守望相助的家国情怀，体现了心手相连、与子同袍的同胞深情，为内地战胜疫情提供了有力支持和帮助。湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部代表湖北省委、省政府和6100万湖北人民，向澳门同胞发来感谢信，致以崇高敬意和衷心感谢。很多受赠、受助单位和个人也通过不同形式表达感谢。

中央政府驻澳门联络办公室已根据捐赠人意愿，分四批向湖北省慈善总会和其他受捐单位划转捐款，除定向捐赠外，由湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部统一调配使用。澳门中联办将认真监督内地受赠单位对澳门各界捐款的使用情况，及时做好反馈公示，并向澳门捐赠者出具捐款收据、致送捐赠证书。