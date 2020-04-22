香港多管齐下严防疫情反弹

延长多项限聚措施

据香港文汇网报道，香港特区行政长官林郑月娥4月21日在行政会议前见记者表示，将延长限制社交距离等措施14日，包括禁止4人以上聚集、娱乐场所暂时停业以及规管食肆等限制措施。

林郑月娥强调，香港20日无新冠肺炎新增确诊病例，确诊病例亦已连续多天录得个位数增长，且绝大部分为输入型确诊个案，但现在不是松懈的时候，否则将会前功尽弃。

香港特区政府食物及卫生局局长陈肇始当日表示，为慎防香港疫情出现逆转，功亏一篑，决定延续相关规例下的措施14日，同时精简规管餐饮业务的要求。

新措施包括：撤销要求餐饮处所内的顾客数目在任何时间均不得超过该处所通常座位数目的50%，但仍然限制每桌最多4人，且每桌间隔至少1.5米；延长所有其他就餐饮业务、表列处所及禁止群组聚集已实施的要求14日，由4月24日零时起生效至5月7日。

此前，香港警方在屯门大兴邨一公园内对33名违反“限聚令”的聚赌人员发出定额罚款告票。陈肇始表示，截至4月20日，各执法部门共向35名违规营业或未遵守营业指示的餐饮或表列处所负责人提出检控，其中1名酒吧负责人被法庭判监一周；就禁止群众聚集方面，执法部门发出了131张定额罚款告票，并向3宗涉嫌违反限聚令的个案提出检控，各部门会继续派员巡查，严格执行有关规例。

强化入境病毒检测

据香港特区政府新闻网消息，香港特区政府宣布从4月22日起，所有在香港国际机场抵港而没有出现病征的人士，除了必须到卫生署临时样本采集中心收集深喉唾液样本进行病毒检测，亦须在指定地点等候病毒检测结果。卫生署将安排需要通宵等待检测结果的无病征人士前往富豪东方酒店暂时留宿。

此外，所有检测结果为阴性且没有出现病征的抵港人士可返回家居或到指定地点继续完成14天强制检疫。为安全起见，他们须在第12日再做一次深喉唾液样本病毒检测，确保没有受到感染。

特区政府发言人表示，香港过去两周录得新冠肺炎确诊个案当中，近八成为输入个案或其密切接触者。因此目前抗疫工作最关键的一环为堵截病毒从境外输入，以及防止输入个案在社区蔓延。

新安排实施后，乘搭清晨及上午抵港航班的乘客在卫生署设于亚洲国际博览馆的临时样本采集中心收集深喉唾液样本后，将会留在该中心等候并于同日获得检测结果。而在下午或晚上抵港乘客将乘坐专车到富豪东方酒店等候检测结果中心留宿等候。相关政府部门会安排为他们戴上电子手环，有关人士不能离开酒店房间，更不能在酒店内随处走动。

卫生署等候检测结果中心设有基本安保服务，以确保上述人士安全和不可擅自离开酒店。一般而言，上述人士只会入住酒店一晚，酒店会提供住宿期间的基本膳食。确诊者和密切接触者将分别由救护车及政府安排的车辆直接送往医院和指定检疫中心，食物环境卫生署将对确诊者入住的房间进行彻底清洁和消毒。

发言人强调，抵港人士在离开卫生署临时样本采集中心时，均没有出现任何病征。在确认检测结果为阴性前，会安排所有抵港人士乘坐专车直接入住酒店，故此安排不会对酒店所处社区带来额外风险。

另据香港文汇网报道，截至21日下午4时，香港当日新增4宗新冠肺炎确诊个案，为英国和美国输入型个案，累计确诊个案增至1029宗，疑似个案1宗。当日共有20名确诊病人出院，累计治愈出院650人。

多位专家表示，目前香港疫情初见回落迹象，但依然具有波动性和不可预测性，市民不可大意。他们呼吁市民避免所有非必要的外游计划，减少社交接触或保持社交距离，降低病毒传播或社区暴发的风险，一定要切断传播链。