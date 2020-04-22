“有信心有能力保就业稳定”

4月21日，人社部举行一季度新闻发布会，介绍了一季度人力资源和社会保障工作进展情况。人社部有关负责人指出，由于疫情冲击，一季度就业形势较往年更加严峻，但是中国经济长期向好的基本面没有改变，稳就业的基础条件也没有改变。“我们有信心、有能力保持就业局势总体稳定。”人社部就业促进司司长张莹在会上表示。

五大举措保就业

根据人社部发布的数据，今年1-3月，全国城镇新增就业229万人，同比减少95万人，3月份环比降幅收窄。3月份城镇调查失业率5.9%，环比小幅回落。一季度末全国城镇登记失业率3.66%。

张莹介绍，一季度，人社部积极应对疫情，推动各项政策措施落实落细，实行项目化管理，采取五大措施稳就业，取得了阶段性成效。

一是拓渠道。全面推进复工复产，加快恢复和稳定就业。建立了重点企业用工的调度保障机制，农民工返岗复工服务保障机制，帮助重点企业解决招用工近50万人，“点对点”运送农民工近590万人，提升投资和产业带动就业能力，加大创业担保贷款、创业场地和平台就业的支持力度，带动新业态发展和灵活就业。

二是稳岗位。打出了“免减缓返补”的援企稳岗扩就业政策组合拳。一季度，累计支出就业补助资金近百亿元，支持企业吸纳就业、劳动者自主创业和灵活就业。

三是保重点。对高校毕业生出台了激励中小微企业吸纳就业的补贴政策，扩大国有企事业单位招聘规模、基层项目招募规模、应征入伍规模，以及就业见习规模。“同时，会同农业部，对农民工就近就地就业做出部署，引导回归农业，引导工程吸纳，引导创新业态发展，全力拓宽家门口就业渠道。”张莹说。

四是优服务。疫情对线下服务带来很大制约，但也倒逼线上服务的发展。“我们先后推出了线上春风行动、线上就业援助活动。”张莹说，“特别是在3月中旬，启动了‘百日千万网络招聘专项行动’，打造了招聘云平台。”

五是兜底线。全面开放了线上失业登记，开通了线上失业保险申领，为失业人员免费提供一站式就业管理和就业服务。同时，各地也相继开发了一批临时公益性岗位，为就业困难人员实施托底安置。

减免真金白银2329亿元

社保费减免，为企业稳岗助力。

2月20日，人社部、财政部、税务总局三部门印发了《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》，规定从2月起对企业缴纳的养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费部分实施免、减、缓。人社部养老保险司司长聂明隽介绍，两个月来，阶段性减免社会保险费政策执行度达100%，截至3月底，所有省份均出台了本省的减免办法，全部按顶格政策实施，各项减免政策全面落实，符合条件的企业均享受到了阶段性减免政策优惠。

“两个月共减免真金白银2329亿元，其中养老保险2184亿元，失业保险75亿元，工伤保险70亿元。”聂明隽说，“减免政策的落实，对支持企业稳定和扩大就业、尽快复工复产，起到了重要的促进作用。”

中小微企业为主要受益者。聂明隽介绍，减免的2329亿元中，中小微企业1893亿元，占81.3%。养老保险减免的2184亿元中，中小微企业是1802亿元，占82.5%。“2、3月份企业共缓缴三项社会保险费286亿元，其中缓缴养老保险费254亿元，进一步缓解了企业困难和压力。”聂明隽说，“受去年降低社保费率政策翘尾因素的影响，今年1至3月份，全国企业降低三项社会保险费1296亿元，两项政策叠加，有力冲减了生产经营成本，企业获得感进一步增强。”

在养老金发放方面，聂明隽表示，保发放是没有问题的。“从总体上看，全国企业养老保险基金累计结余还有5万多亿元，有比较坚实的物质基础。”

线上技能培训超590万人次

线上技能培训是帮助企业职工、农村转移劳动力、未就业毕业生等人群提升技能水平和就业创业能力的重要举措。人社部职业能力建设司司长张立新介绍，疫情发生后，人社部积极实施线上技能培训，开展“百日免费线上技能培训行动”，目前全国完成线上平台实名注册的总人次数超过590万。

“劳动者是培训对象，企业是培训主体，我们注重劳动者和企业的积极性，通过政策激励，鼓励劳动者、企业参加线上技能培训。”张立新介绍，对于参加线上培训并取得相应课程培训合格证明的学员，按照规定给予培训补贴；各地可根据实际，对参加线上培训的建档立卡贫困劳动力、就业困难人员、零就业家庭成员、“两后生”中农村家庭学员和城市低保家庭学员，在培训期间给予一定的生活费补贴；企业在受疫情影响停工期间，对各类企业自主或委托开展的线上培训，按规定纳入培训补贴范围，对受疫情影响的企业开展项目制培训的，可按规定预拨一定比例的培训补贴资金。

张立新介绍，截至4月17日，31个省份公布了线上技能培训平台名称和网址，并纳入到职业技能提升行动培训机构目录，共计893个平台，累计课程数量近2万个，涉及职业（工种）超过100个，岗位技能模块超过1000个，累计近24万个课时。“推动线上技能培训取得了阶段性成果。”张立新说，“这有力推动了职业技能提升行动，对促进就业复工复产和稳就业发挥了积极作用。”