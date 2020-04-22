中国支援多国抗疫
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援塞病毒检测实验室落成
医疗专家组
● 吉尔吉斯斯坦 中国赴吉尔吉斯斯坦联合工作组4月20日抵达比什凯克，联合工作组随机携带了由新疆维吾尔自治区捐赠的一批抗疫医疗物资。联合工作组由10名成员组成，其中6人为医疗专家。
● 马来西亚 中国抗疫医疗专家组4月20日与马来西亚卫生部门官员、专家以及医疗机构的医护人员举行交流活动，分享中方抗击新冠疫情的经验。专家组当天还与26家马卫生部直属医院及其他医疗机构的医生和卫生专家举行视频会议。
抗疫物资
● 津巴布韦 由津巴布韦航空公司派往中国运送医疗物资的专机4月20日抵达津首都哈拉雷，机上载有中津企业捐赠给哈拉雷医疗机构的一批抗疫物资。这批物资包括检测试剂盒、防护服、呼吸机、口罩、手套和中西药等。
● 巴勒斯坦 中国驻巴勒斯坦办事处4月20日向巴方移交一批抗疫医疗物资，包括医用口罩、防护服、护目镜和核酸检测试剂盒等。此前，马云公益基金会向巴勒斯坦捐赠的核酸检测试剂盒已交付巴方。
（综合新华社消息）
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