让绿色成为最动人的色彩

4月20日下午，春意盎然的秦岭迎来了一位特殊的客人。习近平总书记来到秦岭牛背梁国家级自然保护区，考察秦岭生态保护情况。对于秦岭生态保护，习近平总书记数次批示。这一次，他实地考察，亲自查验。

近期，习近平总书记多次提到生态文明建设，强调坚持绿水青山就是金山银山理念的重要性。3月30日，习近平总书记考察浙江安吉余村，肯定当地坚持“绿水青山就是金山银山”理念走出的可持续发展之路；4月3日，习近平总书记参加首都义务植树活动，身体力行，亲身垂范，“中华民族生生不息，生态环境要有保证”。

再把时间拉长来看。近年来，习近平总书记的足迹遍布中国大山大川，祁连山、三江源、长江、黄河、滇池、查干湖……生态文明建设始终在他心里占据着重要位置，“我们发展到这个阶段，不能踩西瓜皮往下溜了，而是要引导，绿水青山可以成为金山银山。”生动朴实的话语中透露着中国贯彻绿水青山就是金山银山理念的坚定意志和信心。

不能为了金山银山舍弃绿水青山。中国被称为“世界工厂”，在创造经济效益的同时，对资源的消耗和生态环境的破坏一度十分严重。一些地方，山不再绿、水不再清、天不再蓝，大自然给予的最宝贵财富失去了往日光彩。就像秦岭，曾经因为违建而导致生态破坏。“秦岭违建是一个大教训”，习近平总书记此次考察秦岭时着重强调，“从今往后，在陕西当干部，首先要了解这个教训，切勿重蹈覆辙，切实做守护秦岭生态的卫士。”秦岭并非个例，祁连山、三江源、长江、黄河，这些与中华民族息息相关的大山大河都曾遭到破坏。土地沙漠化、水土流失、洪涝等自然灾害频发，大自然的惩罚让我们意识到，没有了绿水青山，何来金山银山？

有了绿水青山才能有金山银山。浙江安吉余村，一个曾经污染破旧的小村庄，如今走出一条生态美、产业兴、百姓富的可持续发展之路，好生态成为余村乃至浙江一张闪亮的名片。近些年特别是中共十八大以来，中国高度重视生态文明建设，像余村这样的例子不胜枚举。中国不断践行新发展理念，绿色就是其中重要一点。中国不能再重蹈先发展后治理的覆辙，高质量发展必须含有绿色基因。

绿水青山和金山银山，不是此消彼长，而是共同生长。保护生态环境不是不要发展，而是要更好地发展。生态环境越好，对生产要素的集聚力就越强，就越能推动经济社会又好又快发展。中国近年污染治理力度之大、措施出台频度之密、监管执法尺度之严、环境质量改善速度之快前所未有，但并未对经济产生负面影响，中国经济依然保持中高速增长，依然是世界经济的发动机和稳定器。中国逐步探索出一条绿色发展的新路，把生态效益、经济效益和社会效益统一起来。

目前，新冠肺炎疫情防控常态化，复工复产不断深入推进，中国正在尽全力把疫情对经济的影响降到最低。此时，大力强调绿水青山就是金山银山理念的重要性，其意义不言而喻。即使中国经济因疫情而出现波动，但中国推进生态文明建设的决心没有动摇，坚持绿水青山就是金山银山的发展理念没有改变。中国绝不会为了恢复经济、保GDP而不管不顾地走上污染环境的老路。

行百里者半九十。中国推进生态文明建设的步伐坚实有力，成效显著。现在，“绿水青山就是金山银山”深入人心，绿色发展成为全社会的共识。未来的中国，绿色一定会是最动人的色彩。

（作者为本报评论员）