武汉爱心同盟，因新冠肺炎疫情诞生。如今，从“为武汉募集医疗物资”发展到在网络上搭建中国医生与全球医生的交流平台，从支持中国抗疫到支持全球抗疫，武汉爱心同盟，这个海外华侨华人组织，在抗疫中为世界添加温暖。

团结海外 支持中国

1月23日，武汉采取管控措施的消息传来不久，武汉部分医院开始陆续在网上求助，宣布医疗物资告急。这些消息牵动着北美加州武汉大学校友会和北美加州华中科技大学校友会会员们的心。

华中科技大学校友龚义涛彼时还在美国，手机上的新闻让他越来越揪心。他联合武汉大学和华中科技大学两大北加校友会，共同发起成立了“武汉爱心同盟”。

为了用最快速度筹集到医疗物资，龚义涛带着他的团队迅速制定方案。龚义涛说：“就在武汉采取管控措施的当天，我们就确定了和美国大型慈善机构、跨国公司合作，向中国捐赠医疗物资的方案。”

1月25日联系到第一批物资之后，武汉爱心同盟的志愿者们不舍昼夜地翻译外文合同。他们希望以最快的速度，准确无误地完成所有手续。1月31日，这批来自大洋彼岸、重达2.5吨的医疗物资送抵武汉协和医院。

武汉爱心同盟还联系组织了“百万口罩大运送”行动，“武汉爱心同盟一共向中国的10多个城市的60个医院、8个儿童福利院捐赠以及协助捐赠35吨医疗物资。”龚义涛说。

齐心协力 全球抗疫

疫情在全球蔓延，武汉爱心同盟成员一直关注着。

为了让更多医生了解更多一线防疫经验，武汉爱心同盟搭建起一个网络平台，组织武汉的医生和全球医生分享抗疫经验。

4月5日，一场特殊的儿科医生视频连线会议开始了。由武汉爱心同盟、华中科技大学同济医学院附属协和医院儿科共同举办的“新冠病毒流行期间儿科患者诊治”的在线英语交流会，收到了来自45个国家超过3000名医生的注册报名。

在互动问答环节中，各国儿科医生踊跃提问。当地时间凌晨3时，刚结束医院值班的意大利医生克劳迪亚·瓜尔迪参加了交流。原定2个小时的线上会议延长了50分钟。

美国亚特兰大的儿童急症科主任大卫·古说：“我们收治了第一批确诊新冠肺炎的儿童病患，有些儿童已经接受了气管插管。我们非常高兴能够得到来自武汉儿科医生的一手信息。”

共克时艰 搭建桥梁

面对这场全世界共同的灾难，武汉爱心同盟努力搭建起世界抗疫一线医生之间的沟通之桥。

“武汉爱心同盟收到了很多来自抗疫一线医生的支持，武汉协和医院儿科的金润铭主任、吴小艳教授、李蕾教授和感染科的赵雷教授，还有很多参加过国内抗疫的医生都很乐意在我们的平台上分享经验，希望能为世界上正在与新冠病毒战斗的医生提供一手信息。”龚义涛说。

武汉爱心同盟的志愿者们最初是30几位来自北美加州武大和华科的校友，为了支持中国国内抗疫而相聚在一起，团队中很多人用自己的语言优势对接国内国外，迅速准确地翻译通关文书和相关合同协议。

现今，武汉爱心同盟的队伍正在壮大，越来越多的人加入其中，包括华侨医生。

“我们与武汉同济医学院附属同济医院和美国加州大学戴维斯分校医学院建立了长期合作关系，未来，武汉爱心同盟将继续致力于搭建中国与世界之间的公共卫生交流平台。”龚义涛说。