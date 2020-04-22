力促贫困残疾人如期脱贫

“爸，把腰杆挺起来。”面对前来关心的人们，10来岁的小女孩轻声叮嘱残疾的父亲。中年男子不好意思地点点头，立马直起了腰。这是四川一户特殊的5口之家，父亲二级肢残、一个小孩智力障碍。可他们没有向命运低头，在当地党委政府和残联组织的帮助下，全家养起了15头牛，种上了2亩大棚番茄、3亩玉米，一家人已经实现脱贫。

贫困残疾人能否如期脱贫，关乎全面建成小康社会成色。党的十八大以来，习近平总书记明确提出了“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”。在各方努力下，残疾人贫困治理方式实现了由保障为主向开发和保障并重的转变，贫困残疾人也由依赖政策和帮扶转向主动参与、自主脱贫，他们的获得感、幸福感、安全感得到新的提升。

截至2019年底，我国建档立卡贫困残疾人的数量已经减至不到50万人。但是剩余脱贫任务还很重，在新冠肺炎疫情影响下，贫困残疾人脱贫攻坚工作仍面临一些挑战。各地既要紧绷疫情防控这根弦，也要上紧脱贫攻坚的发条，不停顿、不大意、不放松，奋力夺取脱贫攻坚战的全面胜利。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 05 版）