【人物】火神山医院护士长陈静

【故事】“护目镜必须戴好！”“洗手后必须戴手套！”……不久前，一段视频走红网络，主人公是火神山医院重症医学一科护士长陈静。她像个“大管家”，反复监督提醒每个人做好防护工作，被网友亲切地称为“火神山ICU硬核护士长”。身处重症监护区，她不仅尽力保护每一名进出病房人员的安全，而且在治疗中时时处处为患者考虑。为了方便了解患者诉求，陈静根据经验，制作了一本《新冠护患沟通手册》，图文并茂、易看易懂，满足了医患之间的沟通需求，更有助于展开救治工作。

【点评】

喝水，擦汗，呼叫医生……翻开《新冠护患沟通手册》，大号的字体配上简明的插图，让一些常见的患者需求变成了一个个“符号语言”。对准图片，用手一指，护士就能明白，这对那些戴着呼吸面罩、沟通困难的重症病人来说无疑大有助益，也成为温柔细腻对待病患的一个生动写照。

正是把患者放在心头、细致体察患者需求，才促使陈静主动制作了一本实用的沟通手册。这次疫情救治，重症患者的家人都不在身边，医务人员就是他们可以信赖的对象。除了给予医疗救治，让患者得到更多细致照料、周到陪护，也是战胜病魔的一股力量。手册里看似简单的一笔一画，注满了医务人员对患者的关爱，架起了沟通的桥梁，打开了医患之间沟通的心门。

医者仁心，托举起患者的信任；而患者的理解、同事的接力，则让爱的循环生生不息。还是在火神山医院，病区责任护士张慧芬用彩笔手绘画册，努力与几位80多岁、有严重听力障碍的老人沟通，询问他们有无吃药、嘱咐他们多吃青菜和肉。看到画册上一些鼓励的话语，老人们笑声不断，有人振奋地说“我一定快点好！”抗击疫情，让我们见证了一线工作者的努力拼搏，也看到了护患沟通手册里的细致、手绘画册里的暖意、方言手册里的体贴。每个看似微小的举动，都在以涓滴之力，拉近医患距离，凝聚起共同战疫的精气神。用心、细心、贴心，医务人员把患者当家人，心之所至、情之所聚，定能与患者一道战胜病魔。

爱的涓涓暖流，流淌在医患之间，让战疫一往无前。抗击疫情，隔离病毒却从未隔离爱，只要我们勠力同心，必定能赢得最后的胜利。

【网言网语】

真是又实用又可爱的手册，医生们有心了，我们暖心了，致敬。

——@风筝的风

看视频里的每个画面都想哭，每个人都太不容易了，加油，一定能赢！

——@春天花开

谢谢你们为病人付出的每一点心血，我们不会忘记这份爱。

——@好了的一天

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 05 版）