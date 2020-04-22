预防是最经济最有效的健康策略。把健康嵌入城市整体规划，坚持常备不懈，将预防关口前移，努力把问题解决在萌芽之时，方能为人民群众生命健康构筑起一道坚固屏障

时隔17年，北京小汤山医院再次走进公众视野。3月16日，为做好境外输入病例疫情防控工作，小汤山医院重启，主要用于对海关检疫后有风险人员的进一步筛查，以及确诊、疑似病例的收治。如果说17年前，用7天时间建成小汤山医院是非常时期的应急之举；那么17年后的今天，小汤山医院重启，体现的则是提前谋划的先手棋。

新冠肺炎疫情来势汹汹，需要人们增强忧患意识，坚持底线思维，提前做好应急准备，最大限度地保障人民群众生命健康。早在1月23日，武汉市宣布筹建火神山医院的同一天，北京市政府便未雨绸缪，决定启动小汤山医院改扩建工程。1.5万名建设者昼夜施工，建成了一座拥有1600余张床位的医院。这充分体现了打好主动仗的担当作为。

“事不避难，知难不难”。当前，我国疫情防控向好态势进一步巩固，但国际疫情持续扩散蔓延，我们要做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。习近平总书记强调，“全力做好北京疫情防控工作。首都安全稳定直接关系党和国家工作大局。”就疫情防控而言，我们必须立足最复杂最困难的情况，把风险挑战估计得更充分一些，把防控措施做得更完备一些，才能最终赢得这场疫情防控斗争，确保首都经济社会运行平稳有序。

从城市治理看，需要把“健康”嵌入城市整体规划，将“健康”融入所有政策，把守卫人民群众生命安全和身体健康纳入城市治理各环节。疫情既是对公共卫生应急能力的一次考验，也暴露出公众在文明习惯和卫生防护方面的不足。不久前提交北京市人大常委会二审的《北京市文明行为促进条例（草案）》规定，“在公共场所咳嗽、打喷嚏时遮掩口鼻，患有流行性感冒等传染性呼吸道疾病时佩戴口罩”“用餐实行分餐制、使用公筷公勺”。对拒不改正不文明行为或多次违反法规者，行政执法部门可以在法律、法规规定的行政处罚幅度范围内从重处罚。以制度建设为抓手，用法律为人民健康护航，起到为建设健康城市铺石奠基的重要作用。

下好先手棋，关键要找到突破口。在建章立制的同时，北京从树新规、破旧习入手，引导健康城市建设。为防范“病从口入”，北京全面动员，迅速开展“公筷行动”；首都文明办联合北京市卫健委，发布了《争做文明健康好市民倡议书》；北京烹饪协会、北京市餐饮行业协会联合发布《推行公筷公勺共建文明餐桌倡议书》，建议有条件的餐饮企业推广分餐制。此外，进入4月，北京在全市开展爱国卫生月活动，以城乡环境卫生整洁行动和农村人居环境整治为抓手，加大环境卫生专项整治力度，清除卫生死角，创造良好的生活环境，提高市民的文明卫生素质和健康水平。

习近平总书记指出，预防是最经济最有效的健康策略。深入研究和把握北京作为首都和超大型城市的运行规律，把健康嵌入城市整体规划，坚持常备不懈，将预防关口前移，努力把问题解决在萌芽之时，方能为人民群众生命健康构筑起一道坚固屏障。

（作者为本报北京分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 05 版）