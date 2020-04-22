今年一季度极不寻常，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。在党中央坚强领导下，全国人民众志成城、顽强拼搏，在常态化疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复。3月份，主要经济指标呈现回升势头，降幅明显收窄，同时基本民生保障有力，社会大局保持稳定，我国经济展现出巨大韧性，复工复产正在逐步接近或达到正常水平，应对疫情催生并推动了许多新产业新业态快速发展。

财政贴息、大规模降费、缓缴税款等政策相继出台、接连落地，及时为市场主体减负纾困，让中小微企业轻装前行；多次采取公开市场操作和定向降准，保持流动性合理充裕，先后推出3000亿元专项再贷款和5000亿元再贷款再贴现额度，为实体经济注入金融活水、化解燃眉之急……面对疫情冲击，我们使出一套含金量高、针对性强的政策“组合拳”。在宏观政策保驾护航下，复工复产蹄疾步稳，实体经济复苏回暖，充分印证了调控政策的有效性。

日前召开的中央政治局会议强调：“当前经济发展面临的挑战前所未有，必须充分估计困难、风险和不确定性，切实增强紧迫感，抓实经济社会发展各项工作。”面对困难挑战，必须坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握发展主动权，以积极作为应对不确定性。

我们要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响。我国具有丰富的宏观调控经验，公共部门债务占国内生产总值的比例仍在合理区间，银行部门准备金率较高，宏观政策“工具箱”里工具充足、空间充分。下一步，在加快前期各项政策落地见效的基础上，我们还可采取提高赤字率、发行抗疫特别国债、增加地方政府专项债券等措施，运用降准、降息、再贷款等手段，做到积极的财政政策更加积极有为、稳健的货币政策更加灵活适度。只要把握好宏观政策的节奏和力度，我们就能防止短期冲击演变成趋势性变化，从而稳住经济基本盘。

我们要坚持以改革开放为动力推动高质量发展。市场风云突变，使一些深层次结构性矛盾凸显出来，我们正可以此为契机，深化要素市场化配置改革，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革；外部环境调整，也给我们放宽市场准入、优化营商环境、开拓多元化国际市场、推动共建“一带一路”高质量发展等带来新机遇。如果说加大宏观政策逆周期调节力度，可直接有效地平抑市场波动、为经济运行托底，那么坚持新发展理念，持续释放改革开放红利，则将助力中国经济渡过难关，迎来更好发展。

闯关夺隘勇向前，我们还需要坚持底线思维，做好应对和战胜各种困难挑战的准备。当前，复工复产正提速扩面，同时一些企业还面临不少现实困难。就业形势总体平稳、全国未发生大规模裁员，同时一些行业的市场岗位需求有所收紧，高校毕业生、农民工等重点群体的就业压力依然较大。凡此，我们要及时出台有针对性的政策，抓紧解决困难问题，千方百计创造有利于复工复产的条件，加强对困难行业和中小微企业扶持，抓好重点行业、重点人群就业工作，畅通产业循环、市场循环、经济社会循环，把保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转的要求落到实处。

历经严峻考验，中国经济总能化险为夷、转危为机，这次也不会例外。前所未有的冲击没有改变中国经济长期向好的基本面，只要我们善于变压力为动力、善于捕捉创造机遇，积极应对、主动作为，完全能够推动中国经济这艘巨轮沿着正确方向破浪前行。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 04 版）