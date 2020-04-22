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郭声琨在平安中国建设协调小组第一次会议上强调

努力创造让群众安业安居安康安心的良好环境

2020年04月22日08:35 来源：人民网－人民日报

新华社北京4月21日电  日前党中央决定成立平安中国建设协调小组。中共中央政治局委员、中央政法委书记、平安中国建设协调小组组长郭声琨21日主持召开平安中国建设协调小组第一次会议，强调要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于平安中国建设重要指示精神，从更宽领域、更高层次谋划推进平安中国建设，努力创造让人民群众安业、安居、安康、安心的良好社会环境。

郭声琨指出，成立平安中国建设协调小组，是顺应我国社会主要矛盾历史性变化的长远之策，是彰显“中国之治”政治优势和制度优势的战略之举。协调小组要增强责任感使命感，在把握方向、统筹谋划、组织协调、督导考核上下功夫，担负起重大职责任务。要全力抓好今年各项重点工作，依法防范打击危害国家政治安全活动，深入开展涉疫矛盾纠纷排查化解，打好扫黑除恶专项斗争决胜战，推进市域社会治理现代化试点，加强公共安全管理，有效防控网络安全风险，切实维护安全稳定。要着眼长远，围绕谋划目标任务、补齐短板弱项、整合资源力量、探索方法路径等开展重大课题研究，着力解决平安中国建设全局性、战略性、前瞻性问题。

郭声琨要求，要加强协调小组自身建设，健全制度机制，强化责任担当，推动工作落实，不断提高履职能力水平。

赵克志、周强、张军出席。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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