低碳生活换积分，你还在坚持吗？

为让节能减碳的效益持续惠及公众，不少地方已对碳普惠机制做出调整，取得了一定成效

骑单车、坐地铁、垃圾分类，这些日常生活中的低碳行为，都可以变成相应积分，累积后还可以用来兑换商品——近日，为了鼓励公众参与节能减碳，四川成都上线了“碳惠天府”微信小程序。

此前，广东、江苏、福建、湖北、河北等地也做出了类似探索。

低碳生活换积分，实际上是“碳普惠”机制的通俗表达，是我国环境治理的一项创新机制。具体而言，就是生活中人们的减碳行为经量化测算后，被赋予一定的价值，即积分。消费者用积分可兑换商品，企业销售节能产品获得利润；碳普惠机制还可与碳排放权交易市场对接，控排企业购买积分，抵消补充碳排放配额。

公众选择低碳生活方式，如星星之火、积少成多，可有效控制碳排放增长。碳普惠机制，能吸引公众主动实施低碳行为，获取减碳收益，并以此换得低碳服务。也就是说，低碳生活换积分，既有奖励激励，又可为生态保护作贡献。

起初，多地试点的碳普惠机制，吸引了公众的广泛关注和参与。在广东东莞，碳普惠机制推广至酒店服务行业，人们选择在低碳普惠的酒店住宿即可获得“碳币”；在江苏南京，人们把生活数据与“我的南京”APP对接，地铁、公交出行等皆能累计积分，兑换体检服务、体育馆门票等产品。一段时间内，晒积分、兑奖品，尝鲜低碳新生活，成为备受追捧的都市风尚。

然而，随着时间推移，碳普惠项目开始在一些城市遇冷。居民生活和消费中的低碳行为不能尽数兑换成积分；积分的经济价值和使用范围相对有限；积分商城可兑换的商品品种少、实用性不强……种种问题接续出现，在初次体验之后，公众大多会缺乏继续尝试的动力。

为解决上述问题、让节能减碳的效益持续惠及公众，不少地方已对碳普惠机制做出调整，取得了一定成效。例如优化低碳行为折算方法，拓展低碳积分信息采集范围，让居民的减碳行为科学累计、可观可感等。

低碳生活换积分的背后，有着一整套交易机制和管理体系，需要相关部门持续统筹、维护与监管。如此，公众参与就能有恒心、更放心。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 13 版）