返岗复工按下“快进键”

出发！出发！

湖北籍员工加入返岗大军：3月14日，湖北首辆“就业大巴车”从潜江驶出；3月18日，湖北首趟外出务工专列从恩施发车……

复工！复工！

车间里，人机协作，开足马力生产；工地上，掘机隆隆，施工有条不紊；云端会议，讨论商量，激发创意无限。截至4月14日，全国规模以上工业企业平均开工率和员工复岗率分别达到99%和94%。

就业是最大的民生。“要加大企业复产用工保障力度，组织重点行业农民工及时返岗复工，用好用足援企稳岗政策，解决好相关企业用工难、用工贵问题，最大限度稳定企业用工。”习近平总书记的重要讲话，为扎实高效开展返岗复工指明了方向。

暖心政策、给力措施，为返岗复工保驾护航

3月，浙江宁波东钱湖湖畔仿佛金色的海洋，2600亩油菜花十分美丽。

望着花海，在宁波务工的四川资阳乐至县骑龙庙村的贫困户唐仕安觉得一个月的辛劳有了成果。“加班多，工资就高，今年肯定不会返贫了！”

回首2月初，受疫情影响，外出务工遇到困难。唐仕安一度有点慌。驻村干部饶今汗了解情况后，多方打听联系，主动帮唐仕安对接县人社局，办健康证明、落实复工专列车票。终于，2月20日，唐仕安乘坐专列顺利返岗。

唐仕安是千千万万返岗员工中的一位。在做好常态化疫情防控的前提下，各地区各部门积极主动作为，出台一系列有力有效的政策举措助力返岗复工。

——推出返岗“服务包”，员工回来复工了。

“电话沟通效率太低，走，咱们去广西！”2月初，广东中山市人社局直接包车到广西接员工返岗。中山市小榄镇，全国五金制品产业基地，规模以上工业企业中广西籍员工占比近70%。可春节后，仍滞留广西的员工近3万人。

努力没白费，从最初的5辆专车，到后来的10辆、32辆、59辆……截至3月底，返岗专车为小榄镇接回近2.6万名员工。

厂房开了，机器转了，员工回不来怎么办？浙江、广东、福建等用工大省主动与河南、安徽、甘肃等省份建立劳务协作对接机制，我缺人你帮招，齐心协力迎员工；四川与江苏、上海、山东等10个省份推进健康证明互认，手续少了，返岗更便捷；铁路、公路、民航齐发力，合力打通返岗路，截至4月16日，全国共组织专车、专列、包机等累计“点对点”运送农民工约590万人。

——打出招聘“组合拳”，家门口也能就业了。

在贵州，六盘水成立“春季农业生产指挥部”，24小时热线为留在当地的农民工开辟绿色用工通道；在云南，5万个公共服务型岗位陆续招聘，建档立卡贫困户在家门口稳定就业……特殊时期，有一种心安叫“家门口就业”。

“对不愿外出、暂时无法外出的农民工，我们将引导他们投身农业生产、参加春耕备耕，组织他们参与城乡基础设施、公共服务设施建设，加大以工代赈工程实施力度，多渠道、多方式支持帮助农民工就近就地就业。”人社部副部长游钧说。

——送上援企“大礼包”，企业岗位稳住了。

“刚复工时，32条生产线才启用2条。一边是订单交不出货，一边还得付待岗员工工资，资金压力大、稳岗压力更大。”从复工一筹莫展到扩招一马当先，捷和电机（江西）有限公司总经理曾强对复工经历印象深刻。

从中央到地方，惠企政策接踵而至，第一时间给企业“输血供氧”。曾强算了笔账：各项政策加起来，共减免税费120多万元，企业现金流一下充盈起来。“目前所有生产线都已复工，出口订单同比增长2%，还得再扩招200名工人。”

防控疫情，稳住岗位，惠企政策显实效：社保实行“免减缓”政策，预计上半年可为企业减负5000亿元以上；失业保险稳岗返还加速发放，扩大受益面，截至4月19日，共有302万户企业享受到388亿元稳岗返还，惠及8076万职工；金融机构为企业注入资金活水，截至3月21日，累计发放优惠利率贷款超过1300亿元……

返城返岗、开工复产，为经济发展助力添火

一辆辆复工专列疾驰而过，一张张笑脸温馨绽放。虽然疫情给经济社会运行带来影响，但在广大劳动者的努力下，复工复产步伐加快，生产生活秩序加速恢复。

返岗复工，产能增起来。

这个特殊的春节，北京驭势科技公司的工程师们忙得脚不着地，一面持续优化核心算法、加紧技术研发，一面忙着远程在线培训客户。

“我们研发的无人物流车，无需司机和安全员，能有效减少人员密度，让厂内物流运输和机场货运更安全、高效。”驭势科技董事长吴甘沙介绍，2月15日公司复工率就已超过80%，大家热火朝天、干劲十足，按时完成了相关无人驾驶系统的量产交付。

4月14日，全国规模以上工业企业人员平均复岗率达94%，平均开工率达99%，比2月23日分别提升42.1个和15.9个百分点。随着越来越多劳动者返回工作岗位，相关行业产能利用率稳步回升。

返岗复工，信心足起来。

当前我国疫情防控向好态势进一步巩固，制造业复工复产提速扩面，服务业也度过了困难时刻。酒店、餐饮等行业员工积极行动，寻找机遇挖掘潜力。

“疫情初期，入住率同比下滑40多个百分点，但办法总比困难多。”中国饭店协会副会长、首旅如家酒店集团总经理孙坚说。

首旅如家一方面与有复工隔离需求的企业合作，推出“企业专属居家隔离房”“放心酒店”等服务，一方面开展员工线上培训，鼓励员工拓展预售业务。“目前集团员工返岗率已达70%以上。”孙坚说，随着生产生活秩序的恢复，酒店入住率已上升到50%。

截至3月26日，餐饮、住宿、家政等企业的复工率分别达80%、60%和40%，销售额恢复到去年同期的35%左右。

在线复工，直播火起来。

春回大地，虽然健身房尚未营业，但作为北京美菲特健身有限公司的健身教练，徐龙胜和同事们却没有一刻闲着。

点开某直播平台，健身教练们每天都定时定点上线直播，聚焦不同的主题，如“如何削平小肚腩”“直角肩养成训练”等。直播时，教练们一边用肢体动作向网友示范，一边实时回复提问，人气非常火爆。“很多人在家想运动，却不知道怎么科学锻炼，这部分需求在疫情期间更加突出。除了观看公开直播，大家还能购买一对一的私教连线网课。”徐龙胜说。

除了在线授课，电商、社交、远程办公等场景中都可以看到直播这种新型复工方式的流行。《2020年春季直播产业人才报告》显示，节后复工以来，直播相关岗位招聘数同比上涨83.95%，招聘人数增幅达132.55%。

留岗留薪、“点对点”服务，湖北返岗复工动起来

“湖北员工，欢迎回来！”在广州市黄埔区，明珞汽车装备有限公司的大门早早就挂上了标语。董事长姚维兵站在门口，准备迎接来自湖北的返岗直通车。

“总算把他们盼来了。”姚维兵说，公司湖北籍员工占比达12%，不少是生产线的班组长，迫切需要他们尽快返岗，以便顺利向客户交付18万个零部件。

3月25日零时起，湖北省除武汉市以外地区解除离鄂通道管控，有序恢复对外交通。在此前后，各地纷纷向湖北敞开怀抱，畅通湖北籍员工离鄂返岗之路。

——留岗又留薪，湖北员工很安心。

“只要湖北籍员工想回来工作，我们就为他们保留岗位，工资待遇不变。”福建福州高意科技有限公司公共关系部高级经理王劲生说。

早在一个多月前，各地就纷纷为返乡滞留湖北的务工人员出台“留岗留薪”方案：福州对有延迟返岗湖北务工人员的企业，按照月最低工资标准的50%给予一次性补助；温州为湖北籍员工设置2亿元的企业留岗留薪补助……

——点对点服务，返岗有序又暖心。

湖北省是劳务输出大省，常年有1100多万外出务工人员，其中，省外务工人员约600万人。为了让湖北籍员工顺利返岗，广东、浙江、江苏等地派出专车，“点对点、一站式”服务湖北务工人员。

截至3月31日，湖北省会同全国各省份共组织专车1.9万次、专列55列，累计“点对点”运送农民工57万人。

——分区分级、分类分时，武汉复工开始启动。

目的地，武汉！3月22日，汉十高铁G6846次东风本田专列稳稳停靠在武汉汉口火车站，车上载着来自湖北十堰和襄阳的1013名东风本田员工。“在各方支持下，目前公司返岗员工近5000人，本周内产能将恢复至50%。”东风本田汽车有限公司副总经理潘建新十分振奋。

当下，湖北规模以上工业企业平均开工率已超过95%，人员平均复岗率达70%。

神州大地，人员正忙起来，企业正转起来……

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 12 版）