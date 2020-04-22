家政服务业有序复工复产

家里老人需要保姆照顾、新生儿需要月嫂、居家消毒需要专业家政公司……当前，人们的家政消费需求旺盛。如何促进家政服务业在做好疫情防控的同时有序复工复产，成为很多消费者关注的话题。

近日，为指导家政服务行业有效防控疫情，保证家政服务员工和顾客的身体健康及生命安全，山东省商务厅会同省卫健委印发的《山东省家政行业在新型冠状病毒流行期间经营服务防控指南》明确提出，家政企业（服务单位）应落实所有在岗员工疫情防护措施，按照在岗服务人员的疫情防护需求，尽全力确保疫情防控物资配备到位；建立员工健康信息台账，实行全员登记、一人一档，包括员工健康状况、防护用品配备情况及接触史、旅行史。截至4月13日，山东省家政服务机构复工率回升至40%。

对于消费者来说，了解家政服务人员的健康信息是放心聘用的前提。为推进家政服务业复工复产，商务部日前进一步完善了以家政服务业信用信息平台为基础的“家政信用查”手机APP，为家政服务员建设“防疫健康信息”查询系统。家政服务员经过身份验证后，可通过APP录入每日体温，并查询自己是否属于确诊患者、疑似患者、尚在观察期内的密切接触者等信息。消费者登录“家政信用查”APP，经家政服务员授权，可查询家政服务员的健康信息。

作为需要上门提供服务的家政服务业来说，受疫情影响相对直接。面对疫情，一些企业强化创新意识，拓展新的服务方式。浙江杭州家政服务企业巾帼西丽集团启动“诚信阿姨到家”平台，收录了1万多名家政员的档案信息，微信扫一下就可以看到其基本信息、工作经验、培训经历和相关证书。山东鼓励家政企业由单纯提供居家服务向“服务+产品”经营模式转变，提升服务附加值。1至3月份，婴幼儿产品一站式服务销售额达10万元、“智能厨电”销售安装一条龙服务销售额14.3万元。

一系列针对家政服务业的扶持政策陆续出台。山西省商务厅发布通知强调，要及时协调解决服务企业复工复产遇到的问题和困难，做好帮扶工作。各地行业协会也制定了家政服务业疫情防控工作指南，提出多项服务规范。山东省制定出台《关于应对新冠肺炎疫情支持生活服务业批发零售业展览业及电影放映业健康发展的若干意见》，在减税降费、援企稳岗、降低成本、金融支持等四个方面提出18条支持措施；同时，将利用山东家政信用平台公众号、微信群等多种方式开展政策宣讲，支持家政服务机构复工复产。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 19 版）