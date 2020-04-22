患难见真情 共同抗疫情

4月12日，中国政府赴俄罗斯抗疫医疗专家组在俄首都莫斯科第四十临床医院与俄专家就新冠肺炎疫情防控和医疗救治等问题展开交流。

新华社发

4月11日，中国援委抗疫医疗专家组回国之际，委内瑞拉政府在机场向专家组全体成员授予勋章，表彰他们为委疫情防控所作贡献。

中国驻委内瑞拉大使馆供图

4月7日晚，墨西哥政府从中国采购的首批防疫医疗物资运抵墨西哥城国际机场。图为墨方工作人员正在卸载相关物资。

新华社发

3月30日，由中资民营企业出资援建的津巴布韦新冠肺炎定点诊疗医院—威尔金斯医院升级改造项目竣工交付。图为4月9日，一名当地医生在威尔金斯医院病房工作。

新华社发

驻俄罗斯大使馆

加强协调联动和信息共享

本报驻俄罗斯记者 张光政 张晓东

4月18日晚，中国赴俄罗斯抗疫医疗专家组完成任务，乘坐俄方包机回国。中国驻俄罗斯大使张汉晖、莫斯科市对外经贸和国际关系局副局长西比廖娃及双方工作人员到机场送行。

在中国驻俄罗斯大使馆的积极协调下，4月11日，中国赴俄罗斯抗疫医疗专家组抵达莫斯科，并随机携带了一批抗疫物资。在使馆协助下，专家组走访莫斯科当地医院，与俄方专家就新冠肺炎患者收治标准、重症患者诊疗方案、定点收治医院间协作机制、一线医护人员安全防护与检测等问题进行交流。专家组还与在俄中国留学生、华侨华人、中资企业代表等进行视频连线，交流疫情防控知识并回答相关问题。

有关中国医疗专家组的报道在俄社交媒体引发热烈反响，很多网友表达对中国伸出援手的感激之情。莫斯科市市长索比亚宁也专程会见专家组，对他们的工作表示诚挚谢意。

在送行仪式上，张汉晖大使说，一周多时间里，专家组的工作获得俄方认可，取得了良好效果。西比廖娃表示：“专家组毫无保留地交流中国抗疫经验，让我们非常感动。疫情结束之后，欢迎你们再来莫斯科！”

近来，俄罗斯新冠肺炎确诊病例增长速度较快，疫情防控形势严峻。俄罗斯各界十分期待了解俄中合作抗疫的具体举措。使馆及时通过网站和社交媒体平台发声，张汉晖大使举行媒体专题见面会、通过媒体渠道回应俄方民众关切。

目前，使馆正同俄卫生部门积极推动两国在疫情防控、药物和疫苗研发等领域进一步深化合作。双方正开展联防联控，加强卫生、检疫、海关等部门的协调联动和信息共享，协同强化口岸管控，保护两国人民的健康安全。

（本报莫斯科电）

驻老挝大使馆

推动澜湄国家防控合作

本报驻泰国记者 孙广勇

4月12日，中国援助老挝抗疫医疗专家组启程回国。在万象瓦岱国际机场，老挝卫生部长本贡和中国驻老挝大使姜再冬送别中国专家组。

3月24日，老挝出现首例新冠肺炎确诊病例，目前病例数仍在上升。在中国驻老挝大使馆的大力协调下，3月29日，中方派出的医疗专家组抵达老挝，并带来了实验室核酸检测设备和病毒检测试剂盒、口罩、防护服等医疗物资。

老挝各大媒体通过全媒体平台对中国医疗专家组的抵达进行了实时报道，老挝国家电视台记者玛叻旺说：“中国专家助力老挝抗击疫情，体现了两国深厚的情谊。”

在使馆安排下，专家组走访老挝多个城市，同当地医护人员交流新冠肺炎病理、临床诊断与诊疗方案，并结合老挝实际情况在病源筛查、隔离观察等方面提供建议和技术支持。中方专家到访当地集中隔离点、边境口岸等地，在密切接触者管理、境外返老人员管理、采样检测范围、消毒实施等方面提出具体建议。专家组还对老挝18个一级行政区的医疗和防控骨干进行了培训。本贡感激地说：“在老挝疫情防控的关键期，中方专家及时交流经验，增强了我们的防控能力。”

离开老挝前一天，中国专家组专程来到收治新冠肺炎确诊患者的万象150医院，看望并鼓励患者。专家组还前往老挝卫生部、老挝国家实验室和流行病学中心等地，对下一步疫情防控提出了建议。“中国医疗专家组充分体现了‘是亲必顾、是邻必护’的人类命运共同体精神。”姜再冬表示。

在同老挝携手抗疫的过程中，使馆始终与老挝各部门保持密切沟通，通过建立联系热线、指定专人对接等方式，第一时间与老方交流防疫信息和防控建议。本贡表示，当前疫情在全球持续蔓延，中方提供的帮助，为老挝疫情防控提供了借鉴。

为进一步推动澜湄国家加强疫情防控合作，使馆积极推动老方筹备了中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会和澜湄合作外长会。3月中旬，老挝外长沙伦赛同澜湄国家驻老使节进行工作交流，姜再冬就加强新冠肺炎疫情防控合作、共同提升地区疫情防控能力提出建议。澜湄其他四国驻老使节纷纷表示，期待同中方就做好疫情防控工作深化交流。

（本报曼谷电）

驻墨西哥大使馆

为物资采购提供便利

本报驻墨西哥记者 刘旭霞

4月7日，墨西哥政府从中国采购的首批防疫医疗物资抵达首都墨西哥城。这批物资在中国驻墨西哥大使馆协调下运抵，已陆续发放给医疗机构及各州级卫生部门。墨副外长玛尔塔·德尔加多衷心感谢中国对物资采购提供的便利。

3月30日，墨西哥宣布进入国家卫生紧急状态。中国驻墨西哥大使祝青桥在当地主流媒体发表文章，介绍中国抗击疫情取得的阶段性成效以及积极开展抗疫国际合作的情况。

随着墨西哥疫情不断蔓延，当地民众希望加强两国抗疫合作。“中国驻墨西哥大使馆与墨卫生部门进行了哪些抗疫合作？”面对当地电视台主持人提出的问题，祝青桥介绍了使馆同墨外交、卫生等部门密切沟通的情况，包括交流中方防控经验，提供新冠肺炎疫情诊疗手册等防疫资料，并协调中国各界为墨西哥提供物资援助。

墨西哥《千年报》总编辑何塞·阿尔弗雷多表示，使馆与当地媒体的沟通，增进了人们对疫情的了解。“当前，国际社会共同面临疫情挑战，中国积极同世界交流经验，对全球合作战胜疫情具有重要意义。”

当前，拉美地区疫情防控形势总体较为严峻。作为拉美和加勒比国家共同体（拉共体）轮值主席国，墨西哥与使馆联系，希望中方与拉共体国家就遏制疫情传播进行交流。在使馆积极协调下，3月下旬，中国与部分拉美和加勒比国家新冠肺炎疫情专家视频交流会、中国与拉共体卫生部长新冠肺炎疫情防控视频会议相继举行。中方专家与外方代表就防控措施、诊断筛查、临床治疗等方面进行了深入探讨。

“中方及时同世界卫生组织和国际社会交流合作，为共同战胜新冠肺炎疫情发挥了重要作用。墨方愿继续同中方保持良好沟通协作，携手抗击疫情。”墨西哥卫生部副部长洛佩斯表示。

（本报墨西哥城电）

驻委内瑞拉大使馆

助力两国开展抗疫合作

本报驻委内瑞拉记者 张卫中

4月11日，在委内瑞拉首都加拉加斯的西蒙·玻利瓦尔机场，委副总统罗德里格斯、卫生部长阿尔瓦拉多、中国驻委大使李宝荣等，为中国援委抗疫医疗专家组举行欢送仪式。阿尔瓦拉多表示，中国专家为委方在疫情防控、临床诊断和治疗方面提供了实战经验，为委打赢疫情防控阻击战提供了支持。

3月中旬，委内瑞拉发现首个新冠肺炎确诊病例后，第一时间采取了严控人员流动、定点收治病人、在社区层面严格防控、对疑似人员进行筛查等措施。

3月23日，在中国驻委内瑞拉大使馆协调下，中国外交部和中国国家卫生健康委共同举办与部分拉美和加勒比国家新冠肺炎疫情专家视频交流会。来自委内瑞拉多个部门的部长及委疫情防控专家代表等近50人参加了会议。

应委方要求，中国抗疫医疗专家组于3月30日抵达委内瑞拉，并带来了中方捐赠的病毒检测试剂盒、防护用品、药品等医疗物资。对专家组的到来，委总统马杜罗在社交媒体发文并发表电视讲话，表示欢迎和感谢。

在使馆安排下，中国专家组抵委后不久就投入工作，走访当地疾控、医疗、检测机构，与委方充分交流抗疫经验。4月1日，专家组同委方疫情防控领导委员会举行工作会议，就隔离、实验室检测、临床诊断等与委方进行了深入交流。4月7日，专家组走访了加拉加斯3家收治新冠肺炎患者的定点医院，详细了解委方采取的防疫、隔离措施，并与当地医生进行经验交流。专家组还对当地防护人员进行了培训。收治新冠肺炎患者的定点医院之一——何塞·耶雷娜医院的隔离区负责人表示：“很高兴中国专家组来医院考察交流，将帮助我们更好地诊治病人。”

在助力推动中委双方在医疗领域开展抗疫合作的同时，使馆还接受当地主流媒体采访、发表文章，介绍中方在疫情防控国际合作方面的努力。委内瑞拉外交部长阿雷亚萨说：“中国的抗疫经验将有助于我们采取最佳防疫措施，拯救更多生命。”

（本报加拉加斯电）

驻津巴布韦大使馆

协调中企改建当地医院

本报驻南非记者 吕 强

近日，由中资民营企业援建的津巴布韦新冠肺炎定点诊疗医院——威尔金斯医院升级改造项目竣工交付并投入运营。“中国朋友的帮助让我们感到温暖！”在视察项目现场时，津巴布韦首都哈拉雷市副市长埃诺克发出这样的感叹。

威尔金斯医院是津巴布韦政府指定的新冠肺炎定点隔离和诊疗医院。此前，该医院设施较为陈旧，不能完全满足隔离医院的硬件要求。在中国驻津巴布韦大使馆的组织协调下，几家在津中资民营企业出资出人，对医院诊室和病房进行维修，修建救护车消毒平台和水塔，改造污水处理系统。十几天后，项目交付津方使用。

当前，津巴布韦已进入全国封闭状态。自疫情发生以来，使馆多次召开新闻发布会，交流中国的疫情防控经验。在社交媒体平台上，使馆对发布会进行图文直播，获得津国家电视台等当地媒体的广泛转载和报道。

此外，中国驻津巴布韦大使郭少春通过接受当地媒体采访、发表文章等方式与世界卫生组织代表、当地学者一同就疫情防控与当地民众互动交流。津民众纷纷表示感谢，期待津中两国合作战胜疫情。

在使馆协助下，3月18日，津巴布韦卫生部门官员和医护人员代表参与了由中国外交部、中国国家卫生健康委等联合举办的中非专家视频会议。来自中方的医学专家、海关人员等从疫情预防、检测、隔离、治疗、接触人员管理等多个角度，交流了中国疫情防控的经验。津卫生部流行病学与疾病控制司副司长艾萨克·菲里表示，中国专家的建议对非洲各国制定相关操作流程提供了帮助。

近日，津总统姆南加古瓦在同郭少春大使通话时表示，中国在关键时刻为津提供支持，有效增强了津巴布韦的疫情防控能力。“希望接下来与中方探讨开展多种形式的医护人员培训，用科学保护人民的生命安全。”对此，郭少春表示：“中方愿积极与津方交流防控经验，并在力所能及的范围内提供支持。”

（本报约翰内斯堡电）

驻印度尼西亚大使馆

稳妥推进重大项目建设

本报驻印度尼西亚记者 徐 伟

“印尼中资企业要严格遵守当地疫情防控有关规定，在全力确保员工健康安全的前提下，积极克服困难开展工作，最大限度降低疫情对企业经营的影响。”近日，中国驻印度尼西亚大使肖千在同部分印尼中资企业举行的应对疫情视频座谈会上表示。

4月10日，印尼首都雅加达正式实施大规模社交限制措施。随后，印尼全国另有10个县市陆续跟进，希望通过关闭更多公共场所和进一步限制人流遏制疫情传播。

近年来，随着共建“一带一路”不断推进，中印尼经贸合作不断深化，人员往来密切。面对疫情挑战，使馆指导在印尼的中资企业制定防疫措施和应急预案，保障员工的健康安全。3月中旬，肖千前往雅万高铁项目建设一线考察有关工点；4月中旬召开视频会议指导企业加强疫情防控、推进项目建设。在使馆的支持下，中资企业在全力做好疫情防控的同时，协调推动生产经营，中印尼重大合作项目保持着稳步推进的势头。

使馆还积极行动，协调中国各界向印尼捐赠防疫物资。3月28日，中国政府援助的医疗物资运抵雅加达，包括病毒检测试剂盒、口罩、防护服、便携式呼吸机等，已由印尼国家抗灾署接收并分配至印尼抗击疫情前线。印尼国家抗灾署官员费雷迪对中方帮助表示感谢：“中国援助的病毒检测试剂盒，有助于印尼进一步提高病毒检测效率，控制疫情扩散。

使馆还通过举行新闻发布会、在当地主流媒体发表署名文章、参加智库研讨会等渠道，同印尼方交流中国疫情防控经验，讲述中印尼携手抗疫故事，并表达中方与国际社会开展广泛防控合作的愿望。

印尼外交政策协会主席、原副外长迪诺认为，中方对印尼的帮助，体现了中国与印尼合作战胜疫情的良好意愿。印尼卫生部国际合作司司长阿扎普表示：“感谢中国及时与印尼交流关于疫情防控的信息，这对印尼认识病毒并采取有效防控措施至关重要。”

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 17 版）