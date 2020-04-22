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国家卫健委介绍新冠肺炎患者医疗救治工作

儿童病例约2.4%，总体病情较轻

2020年04月22日08:25 来源：中国妇女报

4月21日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，当前中国疫情防控的形势总体向好，特别是患者的医疗救治工作也取得了显著成效，目前治愈出院的患者越来越多。现在有7.7万多名治愈患者已经出院，治愈率达到94%以上。

郭燕红介绍，目前来看，所有患者当中，轻型和普通型占80%以上；重症、危重症，主要涉及的相关因素是患者的年龄，也就是老年人以及有基础疾病的人更容易发展为重型和危重型。此外，患者的临床症状不是很典型，数据分析显示，发热大概占80%。

就人群来看，郭燕红介绍，孕产妇和儿童总体的病例数不是很多，孕产妇大概有200多例，儿童占到报告病例的2.4%。从孕产妇的情况来看，轻症居多，治疗效果也比较好。特别是在武汉地区，有的产妇经过治疗以后，不仅仅新冠肺炎得以治愈，而且还生出了健康的宝宝。

从儿童病例来看，总体病情较轻，重型和危重型的例数比较少。从武汉的情况来看，轻症的占到96%，重症的占到4%。

“有专家分析，这可能与儿童自身免疫系统尚未发育健全有关，感染新型冠状病毒之后，机体的炎症因子风暴可能相对较轻。另外，对于儿童来讲，他的就诊更为及时，因此也佐证了早诊早治是保证诊疗效果的重要因素。”郭燕红说。

(责编：许心怡、崔元苑)


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