世卫组织表示：包括美国在内所有国家 都及时得到了疫情信息

据新华社日内瓦4月20日电 世界卫生组织总干事谭德塞20日表示，世卫组织及时向包括美国在内的所有国家分享了新冠疫情信息，有一些美国专家一直在世卫组织工作。这番话有力反驳了美国一些人指责世卫组织“隐瞒”疫情的说法。

日前，美国总统特朗普宣布暂停向世卫组织缴纳会费，美国还有人说世卫组织向美国“隐瞒”疫情。但是据了解，有来自美国政府部门的官员长期在世卫组织工作，就在1月份，又有十多名来自美国疾病控制和预防中心的专家到世卫组织工作。

谭德塞在20日的新闻发布会上说：“有美国疾控中心的人员在，意味着从第一天起就没有对美国隐瞒过任何事。”

他强调：“所有国家都立刻获得了相关信息。”谭德塞19日与二十国集团卫生部长就全球疫情防控召开视频会议时表示，世卫组织从一开始就拉响了“响亮而清晰的疫情警铃”，将继续履行协调全球应对疫情行动的职责，与合作伙伴一道拯救生命。