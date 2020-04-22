热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

世卫组织表示：包括美国在内所有国家 都及时得到了疫情信息

2020年04月22日08:24 来源：中国妇女报

　　据新华社日内瓦4月20日电 世界卫生组织总干事谭德塞20日表示，世卫组织及时向包括美国在内的所有国家分享了新冠疫情信息，有一些美国专家一直在世卫组织工作。这番话有力反驳了美国一些人指责世卫组织“隐瞒”疫情的说法。

　　日前，美国总统特朗普宣布暂停向世卫组织缴纳会费，美国还有人说世卫组织向美国“隐瞒”疫情。但是据了解，有来自美国政府部门的官员长期在世卫组织工作，就在1月份，又有十多名来自美国疾病控制和预防中心的专家到世卫组织工作。

　　谭德塞在20日的新闻发布会上说：“有美国疾控中心的人员在，意味着从第一天起就没有对美国隐瞒过任何事。”

　　他强调：“所有国家都立刻获得了相关信息。”谭德塞19日与二十国集团卫生部长就全球疫情防控召开视频会议时表示，世卫组织从一开始就拉响了“响亮而清晰的疫情警铃”，将继续履行协调全球应对疫情行动的职责，与合作伙伴一道拯救生命。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn