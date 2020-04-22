蝗灾卷土重来 东非粮食安全面临空前威胁

联合国粮农组织的最新评估显示，东非地区国家继今年初遭遇25年来最严重的蝗灾之后，短时间内将迎来新一轮蝗灾。

分析人士指出，在新冠疫情全球蔓延的背景下，蝗灾将使粮食安全本就脆弱的东非国家面临前所未有的严峻考验。国际社会亟须采取有效措施，合力应对蝗灾。

通常情况下，蝗虫卵完成发育需要潮湿的土壤以吸收水分。肯尼亚等东非国家3月进入长雨季，降雨使土壤湿润、植被茂盛，有利沙漠蝗虫快速生长繁殖。

粮农组织说，3月下旬的大范围降雨使东非的蝗虫数量急剧增加，肯尼亚、埃塞俄比亚和索马里当前的形势极为令人担忧。这些蝗虫将于5月产卵，卵会在6月底至7月孵化，而此时正值收获季。蝗灾将使地区粮食安全和民众生计面临前所未有的威胁。

以埃塞俄比亚为例，粮农组织说，蝗虫目前已在该国的160多个地区大量繁殖，破坏了近20万公顷耕地，100多万人因此陷入粮食不安全的境地。

相比年初的蝗灾，最新一轮蝗灾发生在新冠疫情全球蔓延之际。蝗灾与疫情叠加，加大了东非国家的应对难度，使得危机进一步加剧。

在南苏丹，多年内战和近两年的干旱、洪涝等自然灾害本就使该国农业基础脆弱，现在蝗灾和疫情又同时来袭，导致该国处境更加艰难。世界粮食计划署驻南苏丹代表马修·霍林沃思说，应对疫情的出行限制影响了人们的收入，而疫情导致的进口受阻又会使粮食依赖进口的南苏丹粮价上涨，人们将更加难以承受。

疫情也对灭蝗工作造成影响。粮农组织东非抵御力小组责任人西里尔·费朗说，疫情影响全球空运，导致杀虫剂供应不足，这成为目前东非国家应对蝗灾的最大挑战。乌干达农业部长文森特·塞姆皮贾也说，该国订购的杀虫剂一直未能到货。

蝗灾反过来也影响疫情防控。肯尼亚农业专家贝亚特丽斯·马查里亚指出，蝗虫入侵威胁粮食安全，而如果没有食物，人们就难以待在家中保持社交距离。

相比前一轮蝗灾的应对滞后，面对新一轮蝗灾，多数国家及时采取了应对措施。比如，据塞姆皮贾介绍，乌干达政府为应对蝗灾已调拨220亿先令（约合590万美元）资金，动员并培训了2000多名士兵和800名普通民众。

粮农组织建议，受蝗灾影响严重的国家应加强建立蝗虫预警和防范系统，及时共享信息，不断增强蝗虫防治能力，确保粮食安全。

与此同时，国际社会也积极采取行动，帮助东非国家应对蝗灾。肯尼亚农业部长彼得·穆尼亚说，该国得到了粮农组织和世界银行的支持，加强了地面和空中灭蝗喷洒作业。乌干达则收到了来自粮农组织、世界粮食计划署以及保加利亚、中国等国的捐助。分析人士指出，面对更大规模的新一轮蝗灾，国际社会应加强合作，采取更加有效措施，避免蝗灾引发严重的人道主义危机。（据新华社）