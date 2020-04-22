2-3月全国社保费减免超2000亿

4月21日，人社部举行2020年一季度新闻发布会。人社部养老保险司司长聂明隽表示， 2-3月社保助企“免减缓”行动已减免社会保险费2329亿元，缓缴286亿元，其中缓缴养老保险费254亿元，进一步缓解了企业困难和压力。然而超过2000亿元的减免是否会影响到养老金发放呢？“保发放是没有问题的，全国企业养老保险基金累计结余还有5万多亿元。”聂明隽回应称。

就业：3月有所好转

据人社部新闻发言人卢爱红介绍，2020年1-3月，全国城镇新增就业229万人，同比减少95万人。“2020年一季度末全国城镇登记失业率3.66%。”卢爱红说。而在2019年底，这个数据是3.62%。

“就业形势较往年更加严峻。”人社部就业促进司司长张莹坦言。

中国青年报经济部、社会调查中心联合问卷网进行的一项调查显示，91.5%的应届生认为疫情对自己的就业选择有影响，其中59.5%的应届生认为影响大。

北京大学光华管理学院教授卢海撰写的《新冠疫情对劳动力市场、中国及全球产业链的影响——基于招聘大数据的分析和预测》（以下简称《报告》）指出，一季度招聘公司数量没有显著变化，但招聘职位和人数同比均下降27%左右。

政策也在向应届生就业倾斜。3月20日，国务院发布的《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》提出，国有企业今明两年连续扩大高校毕业生招聘规模，不得随意毁约，不得将本单位实习期限作为招聘入职的必要条件。

各地公务员岗位进一步向高校毕业生开放。据了解，湖北已明确2020年公务员招录计划增长20%；山西今年计划招录公务员627人，招聘事业人员1400人，同比扩招131%；海南党政机关岗位需求表已发布预招录1566人，扩招260%。

不过，卢海认为，受疫情影响最大的是低收入群体就业。《报告》也显示，疫情对薪酬越低的职位影响趋势越明显。具体来看，对于月薪低于4000元的职位，职位数下降比例高达44%；对于月薪超过1.5万元的职位，下降比例仅为12%。

因此，卢海建议，在政策支持高校毕业生的同时，还要关注具有短暂全职工作经验的求职者，对低收入的失业群体应提供一段时间的直接补贴。同时提醒，吸纳就业最多的小微企业和全球生产链密切相关的外商合资或独资企业的就业下降问题值得关注。

随着各地复工复产，就业问题也在逐渐缓解。“3月城镇调查失业率5.9%，环比出现了小幅回落。”卢爱红表示。

3月20日，人社部启动了“百日千万网络招聘专项行动”，截至4月16日，共有134万家用人单位发布岗位信息1339万人次，在线接收求职人员简历767万份。

据张莹介绍，随着复工复产的有序推进，目前“百日千万网络招聘专项行动”也同步启动线下的有关服务活动，比如江苏、安徽、湖南等已经有序恢复了小型专场的线下招聘活动。

社保减免：小微企业受益明显

2月20日，人社部、财政部、国家税务总局三部门印发了《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》，规定从2月起对企业缴纳的养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费部分实施免、减、缓。

“两个月过去了，阶段性减免效果进一步显现。”聂明隽介绍称，截至3月底，所有省份均出台了减免办法，全部按顶格政策实施，各项减免政策全面落实，符合条件的企业均享受到了阶段性减免政策的优惠。

具体来看，两个月共减免2329亿元，其中养老保险2184亿元、失业保险75亿元、工伤保险70亿元。

“中小微企业为主要受益者。”聂明隽指出，减免的2329亿元中，中小微企业达1893亿元，占81.3%。养老保险减免的2184亿元中，中小微企业是1802亿元，占82.5%。

对于中小微企业受益更多的原因，中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才认为，政策对大企业和中小微企业“差别对待”的原因在于中小微企业目前经营更困难，供应链受影响很大，而大企业的抗风险能力相对较强。也就是说，疫情对中小微企业的影响关乎企业生死存亡，对大企业影响则为“受伤”程度的大小，国家进行分类施策是合情合理的。

在缓缴方面，聂明隽介绍称，2、3月企业共缓缴三项社会保险费286亿元，其中缓缴养老保险费254亿元。

“相对于减免税费的政策，阶段性减免社保费政策的针对性更强，能直接缓解疫情时期中小微企业的负担。”中国社会保障学会理事、对外经济贸易大学保险学院副院长孙洁表示。同时，孙洁建议，阶段性减免社保费政策如果能维持一年以上的政策效应，力度更大。

对于社保减免的政策实施，中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文也给出了建议：“如果分类施策能更精准一些效果会更好。例如，此次受疫情影响最大的是服务行业，而生产类企业受影响相对较小，国家可以针对各个细分行业分类施策。”

养老金：结余还有5万亿

人社部数据显示，截至3月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.68亿人、2.03亿人、2.49亿人。一季度，三项社会保险基金收入1.21万亿元，支出1.33万亿元。

阶段性减免社保费效果明显，收支不平衡，养老金发放是否会受到影响呢？

“养老保险从总体上看，保发放是没有问题的，全国企业养老保险基金累计结余还有5万多亿元，有比较坚实的物质基础。”聂明隽回应称。

不过聂明隽也坦言，省际之间的结构性矛盾问题仍然比较突出。

为此，3月人社部会同财政部下发了2020年企业基本养老保险基金中央调剂预缴拨计划，4月初，一季度的调剂资金已经全部拨付到位。“在实施过程中，我们还特别协调提前上解了部分资金，定向增加对湖北省一季度的中央调剂拨付额。”聂明隽介绍称。

具体来看，截至目前，全国已有20个省实行了基金省级统收统支。“到年底，所有省份都会实现基金统收统支，不仅进一步增强全省基金保发放的保障功能，同时也为实现养老保险全国统筹打下比较好的基础。”聂明隽表示。

此前，聂明隽曾指出，今年基金中央调剂比例从去年的3.5%提高到4%，调剂力度将进一步加大。调剂规模将达到7400亿元，跨省调剂1700多亿元，对保发放困难省份的支持力度也相应增加。“特别是考虑到疫情影响程度，将对湖北省给予更多支持。”聂明隽说。

郑秉文也认为，下一步应尽快实现两项配套措施，一个是加大中央调剂力度。不过郑秉文提出，可以从3.5%提高到4.5%。另一项则是今年全国实现省级统筹。

对于人社部未来的工作规划，聂明隽介绍称，下一步将指导各地把阶段性减免社保费政策继续落实落细，同时加强对各地基金收支情况的监测，指导各省做好基金调度，确保养老金发放。（记者 陶凤 常蕾）