疫情防控常态下全民健康管理如何赢得大考

健康管理强调以人的全面健康为中心，通过集成或融合运用现代医学、管理学、生物信息学及现代信息技术，为个体或群体提供全面全生命周期健康风险检测/监测、评估、干预与跟踪。以最小的投入获取最大的健康效益。健康管理的核心是发现健康风险、评估健康风险、消除健康风险和预防健康风险。所谓防疫健康管理就是将健康管理理念、技术、方法和手段在防控疫情实践中加以运用，以提高全域全民防控疫情的主动性、有效性及综合成效。

当前随着湖北武汉抗击新冠疫情工作取得重要阶段性成果和解除离汉通道管控以及全国各地复工复产安全有序推进，经济社会生活逐渐恢复常态。在全国疫情进入“外防输入、内防反弹”压力不断增加和防控疫情进入常态化的关键期，如何通过实施全域全民健康管理打赢战“疫”下半场，这不但是大考，也是能否取得战“疫”全胜的关键之举。

因此，要广泛宣传和传播全域防疫健康管理理念，提高全民健康素养和科学素养。一要公众充分了解新冠病毒的流行传染特点（新型冠状病毒的空气传播、长潜伏期、无症状者或健康携带者也可传播等特点）；二要公众知道这次突发新冠肺炎疫情精确打击了现代经济社会赖以运转的高流动性与人群高集聚性，人员越密集、人员流动越频繁，人员流动交通越发达、新型冠状病毒的传播就越快；三要教育公众，想要全面有效阻止新冠病毒传播，必须严格遵照经典流行病学的基本要求做好“控制传染源、切断传播途径、保护易感人群”，就必须在很大程度上限制人员聚集，减缓人员流动，避免人员接触，这恰恰就是疫情下全民全域健康管理的重点和难点，也是对全面健康管理大考的第一关。四要教会公众自我或居家主动防疫健康管理的方法与技能，包括如何获取科学正确的疫情防控信息及渠道，如何学习运用科学实用的防疫健康管理知识与技能做好自身或居家防护，及时识别和远离疫情风险，提高预防管控健康风险的能力，让提升自身健康科学素养成为主动获得防疫“免疫力”的最好“疫苗”。

依靠现代生物技术与信息手段；提高防疫健康管理水平与成效。构建全域全民健康管理体系和提升防疫健康管理能力与水平，离不开科学技术的支撑与推动。要充分利用现代生物技术前沿成果及产品，结合运用生物信息学与先进信息技术手段，优化设计和大力推行防疫健康管理码、风险监测网、数据管理平台等全民全域覆盖。最大限度地提升防疫健康管理能力和水平，提高防疫健康管理的可及性、实效性和综合成效。

突出重点人群、场所、关口，聚焦疫病慢病齐抓共管。要按照中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组及国家卫健委的统一要求，一要突出做好疫情防控重点人群，包括老年人、妇女、儿童和慢病患者等和高风险人群，包括新冠肺炎接触史者、疫区旅行史者、疫情社区居住史者、境外输入者、无症状新冠病毒或健康病毒携带者接触史等的风险排查、筛查与健康管理；二要突出做好重点场所防疫健康监测与健康管理，包括高风险社区、工作场所、医疗机构、卫生防疫、养老机构、学校及幼儿园等；三要突出做好重点关口和关卡的卫生检疫与健康管理。包括机场、海关、码头、车站、口岸、交通检查关卡等。

确立平战结合防疫防病方针，建立健全防疫健康管理法规。一要认真吸取这次疫情防控中技术准备不足、物质储备匮乏、早期医疗挤兑现象的深刻教训，重新审视和牢固确立“平战结合”防疫防病的卫生健康工作方针，使之成为国家健康治理体系和防疫健康管理能力建设的重要指导方针；二要针对这次战疫中暴露出的相关法律法规不健全、法规意识淡化、执行不到位等突出短板问题，要加快建立健全防疫健康管理法律法规，使之成为全民全域防疫健康管理的重要保障；三要及时总结武汉及全国抗击新冠肺炎疫情和救治患者的宝贵经验、成功方案、有效措施及成果，总结形成具有鲜明中国特色和国际借鉴价值的“中国方案”、“中国规范”和“中国智慧”，为提升我国在全球健康治理与突发重大疫情防控中的国际话语权与影响力。（作者系中华医学会健康管理学分会前任主任委员、中关村新智源健康管理研究院院长）