北京49名居家观察人员违规外出被处理

在昨天举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，社区防控组办公室成员、市委组织部部务委员徐颖表示，随着疫情防控形势好转，部分居民防范意识有所减弱，极个别居家观察人员思想麻痹大意、自我约束不严、违背自身承诺，未能做到“足不出户”。目前，49名居家观察人员违规外出被处理。

3月下旬以来，根据市民监督和有关排查线索，本市通过小区出入口排查、调取录像、向本人核实等方式，调查核实了49名居家观察人员违规外出情况，对相关人员进行严肃处理。

徐颖表示，当前，疫情防控向好态势进一步巩固，但保持疫情防控成果、防止疫情反弹的任务繁重，必须全力以赴防松劲、防漏洞、防反弹。徐颖郑重提醒来京返京人员，一定要严格按照本市疫情防控政策，遵守隔离观察规定，协助做好社区疫情防控工作。本市将继续用好人防技防手段，发挥市民监督作用，进一步强化居家和集中观察人员管理；对于违反相关规定擅自外出，引起疫情传播或者造成传播风险的，将依法追究相应责任；同时持续组织属地、社区（村）做好隔离观察人员的服务保障工作。（记者 李祺瑶）