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吉林：2020年底将建成3300万亩高标准农田

段续

2020年04月21日09:01 来源：新华网

　　记者从吉林省政府了解到，近日吉林省公布了最新的高标准农田建设计划，到2020年底，全省要建成3300万亩集中连片、稳产高产、生态友好的高标准农田；到2022年建成4000万亩，以此稳定保障每年700亿斤以上的粮食产能。

　　集中连片建设高标准农田，采取统一的耕作、灌溉、施肥标准，在田间设置永久的耕种设施，有利于提升农业规模效益和机械化水平。吉林省要求各地将高标准农田建设与黑土地保护、有机肥推广结合，主要用于玉米、水稻、大豆等粮食生产。

　　为进一步支持高标准农田建设，吉林省将进一步优化财政支出结构，将农田建设作为重点事项，保障财政资金投入，同时鼓励各地政府有序引导金融和社会资本投入。

　　吉林省要求各地，对建成的高标准农田，要划为永久基本农田，实行特殊保护，防止“非农化”，引导高标准农田集中用于重要农产品特别是粮食生产。

　　吉林省是我国排名靠前的产粮大省，2019年粮食总产量达到775.6亿斤，已连续七年突破700亿斤，2020年春耕将于4月下旬陆续展开。（记者段续）

(责编：许心怡、崔元苑)


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