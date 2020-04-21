谷雨前后，正是秧苗栽插最佳时节。在江西，已落实早稻种植意向面积超过1800万亩，比去年增加150万亩；在湖南，今年计划种植早稻1830万亩，比去年增加188万亩；安徽省要求，合肥、马鞍山、芜湖、宣城、池州、安庆等双季稻主产区要采取有效措施，稳定早稻播种面积250万亩左右……春耕备耕时节，各地有序推进粮食生产，确保在这场疫情“大考”中，实现主副食品供应无忧。

手中有粮心不慌。受新冠肺炎疫情影响，粮食安全问题近期引起海内外广泛关注。联合国粮食及农业组织发出警示，疫情的扩散致使劳动力短缺和供应链中断，可能影响一些国家和地区的粮食安全。一个国家，如果人们面临“吃饭难”的问题，其他很多行业发展也就无从谈起。因此，越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食安全和重要副食品安全。我们只有将饭碗牢牢端在自己手里，才能为应对各种风险和挑战争取主动、增加底气。

确保粮食安全要藏粮于“地”。经过多年努力，我们用只占世界9%的可耕地面积养活世界近20%的人口。特别是近几年，我国粮食产量实现了喜人的“连年丰”，让人们不用再为吃饱饭问题发愁，这是一份来自不易的成果。但并不能因此就忽略了我国人均耕地少、优质耕地少、耕地紧张等现状。如果稍加放松，致使耕地面积大幅减少，就很难保证中国的粮食安全。因此，要确保18亿亩耕地红线不能破，粮食播种面积不减少，更要在建设旱涝保收的高标准农田上下功夫，让粮食安全在田间地头得以“安放”。

确保粮食安全要藏粮于“技”。数据显示，我国粮食生产已连续五年保持在13000亿斤以上，2019年粮食产量达到13277亿斤。目前我国粮食库存水平远高于国际安全线，特别是小麦和稻谷两大口粮的库存量，足够全国人吃一年。从地瘠“望天收”到丰产“吨粮田”，从古老的“汗滴禾下土”到如今的“无接触式春耕”，这背后是我国不断将藏粮于“技”纳入粮食生产的建设成果。面对疫情影响，一些地方劳动力短缺、供应链断裂，对此，各地各部门要通过政策激励和层层压实责任，在稳定播种面积的基础上不断提高单产水平，就要给粮食生产插上科技的翅膀，循序渐进，久久为功，打通小农户与现代农业发展之间“最后一公里”的距离，为确保国家粮食安全注入更多科技新动能。

民以食为天，食以粮为本。粮食安全，再怎么强调都不为过。在这个非同寻常的紧要关头，我们要统筹做好疫情防控和农业生产，不误农时，不负春光，在希望的田野上播种新的希望。