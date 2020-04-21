开学啦，家校合力撑起孩子健康保护伞

随着疫情防控逐渐向好，全国多地学校纷纷迎来即将开学的喜讯。学校人员相对密集，如何做好预防工作？上课和室外活动需要戴口罩吗？孩子们在学校该如何防护？

孩子如何佩戴口罩？目前市面上儿童口罩型号比较多，家长要按照孩子的年龄和脸型选择合适口罩。一次性外科口罩就足以满足日常所需。儿童不建议佩戴N95口罩，因为N95口罩会导致孩子佩戴时感觉憋气，甚至不由自主把口罩扯掉。应在孩子书包里多准备几个备用口罩，每4小时让孩子更换一个新口罩。

往返学校途中如何防护？如果家里离学校不远，尽量选择步行，遇到人多的地方千万不要去凑热闹。尽量不选择公共交通工具，如果必须乘坐公交车、地铁等公共交通，需要全程佩戴好口罩，且双手尽量不要触碰公共物品，双手不要触碰脸部，同时随身携带一个免洗手消毒液，如果双手触碰到了公共物品，可以随时进行手部消毒，回家后按照“七步洗手法”清洗双手。

进学校前如何防护？建议学校按照年级安排学生错峰入校或放学，进校门时学生之间应保持1米以上距离，家长接送孩子时也要避免扎堆聚集。

进学校测量体温时要注意，遇到孩子体温偏高（比如37.5度）也不要贸然判断就是发烧，因为刚吃完饭或运动后体温都会有所升高，建议让孩子在旁边休息3~5分钟后再测量一次，并详细询问其有无咳嗽、头痛、呕吐腹泻等症状。如果存在异常，建议联系家长及医院及时诊治。

上课时如何防护？在教室里全程佩戴口罩，窗户保持打开通风，孩子擦拭口鼻的纸巾下课后丢入有盖的垃圾桶内。

下课及在室外上体育课时如何防护？在户外、运动场，人员没有那么多，且人和人间隔较大的情况下，可以不戴口罩。老师要注意避免孩子聚集、打闹。

在学校吃饭时如何防护？建议学校安排学生错时就餐，每个学生之间保证一个空座位的间隔。餐前用肥皂或洗手液洗净双手，直到开始就餐前最后一刻才摘下口罩，吃饭时不要相互交谈。进餐结束后更换一个新的口罩佩戴，旧口罩丢弃到专门的口罩垃圾桶内。

学校老师、学生如果出现发烧、咳嗽等症状时如何处理？学生如果在学校出现发烧、咳嗽、咽痛、头痛、呕吐、腹泻等症状，应及时向校医反馈并单独隔离起来，同时通知家长带孩子去医院就诊。如果学生在家出现上述症状，家长应及时向学校反映实情，排除新冠病毒感染且病情痊愈后可继续上学。如果学校员工或学生中如出现新冠肺炎病例，应当立即向所处辖区疾控中心报告，并配合做好密切接触者的隔离观察工作。