遵守“七项纪律”，确保复课安全

新冠肺炎疫情，给学校、学生和家长带来不小的压力和挑战。目前，不少地方已相继公布了高三、初三毕业班的开学日期，各地学校也在紧锣密锣开展开学前的防疫和教学准备工作。

特殊期间，如何支持配合孩子迎接即将到来的毕业大考，在生活上能给予孩子什么帮助，特别是家长们最担心的安全防护问题，就此，中国妇女报·中国妇女网记者近日采访了北京清华长庚医院感染性疾病科执行主任林明贵教授，他首先对学生提出了复课“七项纪律”：

第一，暂时先别让孩子乘坐公共交通工具上下学。家离学校距离远的，家长最好能接送一下，距离近的学生徒步上下学就可。

第二，防疫保持免疫力很重要。尽管是毕业班学生，回家后家长也不要让孩子熬夜学习，要注意休息；另外，要加强孩子的营养和饮食均衡，注意提高孩子的免疫力。在咨询医生的前提下，可适当给毕业班学生用一些增强免疫力的辅助性药物，包括虫草之类的一些中草药。

第三，孩子们即使在上课期间也都需要戴口罩。口罩最好4个小时左右要更换一个。一天至少要两个口罩，上午一个，下午一个。

第四，学生要注意洗手，尤其吃饭前和便后。要提醒孩子千万不要用手乱摸自己的面部，特别是眼角、口腔等。以往有些孩子用眼累了习惯用手揉眼睛，这个特殊时期一定要注意改正。

第五，尽量不要集聚。家长和学生都要保持警惕意识，不要聚集、扎堆。

第六，学生该锻炼还得锻炼。毕业班时间尽管紧张，但如果不锻炼，免疫力一定会降低，所以学生一定要留有适当锻炼时间。

第七，保持良好心态非常重要。因为眼看着马上就要考试了，心理调整好如何正确坦然面对，这个心态是非常重要的。

对于学校，林明贵认为，从学生入学入校开始，就要做严格检测。首先，教室里学生之间距离要拉大至1米。其次，教室一定要做到定时通风消毒。第三，对学生定时检测体温，一天至少要检测两次体温，上午一次，下午一次。第四，学校要不停提醒，学生如有病情或发现不舒服，一定要及时告知老师；要提醒学生不要带病坚持到学校；还要告诫学生不要和陌生人接触和交流。第五，学校食堂卫生和伙食质量一定要搞好，就餐时学生可以分批错峰，保持距离。第六，学校要及时检查卫生防护情况，确保师生安全。

林明贵教授强调说，无论学校、家长和学生，都要保持合力，严于律己，一定可以平安度过疫情时期，顺利迎接毕业大考。（记者 耿兴敏）