香港疫情初现缓和但尚待观望

新华社香港4月19日电 （记者丁梓懿）香港新冠肺炎确诊病例连续8日录得个位数增长，多为输入个案或密切接触者。多位专家表示，疫情初见回落迹象，但疫情发展依然不可预测，呼吁市民持之以恒，切断社区传播链。

自12日至19日，香港8日共新增25例确诊个案。香港特区政府抗疫督导委员会专家顾问、香港中文大学呼吸系统学讲座教授许树昌表示，香港疫情稍有缓和，反映政府防疫措施见效，但市民仍需时刻保持警惕。目前还不能放宽防疫措施，要确保切断社区传播链。

香港特区行政会议成员林正财认为，香港疫情尚待观望，目前还不能说情况乐观。仅一个星期录得个位数字新增并不足够，至少要多观察二至三个星期，才可评估疫情是否缓和，政府才可考虑是否放宽限制社交距离的措施。

为尽早识别患者和减低病毒在社区传播的风险，香港特区政府不断扩展加强化验室监测计划。香港特区政府食物及卫生局副局长徐德义表示，香港疫情有所改善，相信是多方面防疫措施和全体市民努力配合的结果。

徐德义表示，尽管过去几天确诊数字稍有回落，但综合海内外专家意见，这次疫情将会是长久战，而且疫情发展具一定波动性、不可预测性，因此是否放宽一系列防疫措施，不可只依据短期内数字做决定。

香港由3月下旬开始新增个案快速上升，输入个案占多数，同时还出现多宗感染源头不明的个案。特区政府出台多项新措施强化防疫防线，从严控境外输入、减少社区传播、强化检疫设施及加大财政支持力度等方面，全方位确保市民健康。

特区政府卫生署表示，由于近日有部分患者过了检疫期后没有病征但最终确诊，所以从20日起，由香港国际机场抵港人士在亚洲国际博览馆采集深喉唾液样本后会额外获得一个样本瓶，以便在完成检疫前再进行多一次病毒测试。

卫生署卫生防护中心提醒市民，在日常生活中应尽量与他人保持适当社交距离，尤其应减少外出，避免聚餐或聚会等社交活动，以减少接触没有出现病征的感染者的机会，并降低社区出现群组个案的风险。