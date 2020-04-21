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香港立法会通过第二轮抗疫基金拨款

林郑月娥表示欢迎

2020年04月21日08:30 来源：人民网－人民日报海外版

新华社香港电  香港特区立法会财务委员会4月18日下午表决通过特区政府有关第二轮防疫抗疫基金的1375亿港元拨款申请，行政长官林郑月娥对此表示欢迎。

林郑月娥表示，疫情对香港经济造成史无前例的冲击，各行各业都大受影响，很多企业面临倒闭，大规模裁员随时出现。政府有必要采取果断、破格的措施，防止情况恶化，并解企业和雇员的燃眉之急。

4月8日，林郑月娥公布第二轮纾困措施，涉及1375亿港元，全面支援企业经营、保障市民就业以及让经济在疫情受控后尽快复苏。

她介绍说，这一轮纾困措施包括动用810亿港元为雇主提供工资补贴的“保就业”计划、针对受重创界别的资助、协助企业资金周转的担保贷款计划、放宽申领综援资格以支援失业人士、落实港铁宽减车费等，将直接或间接让数以百万计市民受惠。

林郑月娥表示，连同第一轮防疫抗疫基金的300亿港元和在2020至2021年度财政预算案中涉及的1200亿港元，特区政府就疫情推出的纾困措施总承担额已达2875亿港元，占香港本地生产总值百分之十。

(责编：李轶群、许晓华)


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