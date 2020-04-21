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国务院联防联控机制新闻发布会

陆路边境防疫需做到“一市一策”

2020年04月21日08:30 来源：人民网－人民日报海外版

记者从20日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上了解到，当前中国陆路边境的疫情输入压力还在增大，当务之急是真正做到“一市一策”，加强防控措施的针对性，补上薄弱环节。

目前，黑龙江绥芬河口岸的疫情输入压力引发关注。国家卫生健康委员会疾控局副局长周宇辉说，要根据边境口岸地区的实际情况，制定、完善有针对性的防控方案，做到“一市一策”。对边境入境人员比较多的地区以及防控基础比较薄弱的地区，在省内调配医疗资源的基础上，国家层面会选派疾控专家和医疗团队帮助进一步完善防控方案，并积极协调相关部门加大对检测试剂、医疗设备以及防护物资等的支持力度。

国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，国家移民管理局将指导各地移民管理机构在当地党委政府的统一领导下，加强边境地区实有人口管理，做到境外返回的人员必见面、辖区居留的境外人员必见面，严防人员随意进出。（记者邱超奕）

(责编：李轶群、许晓华)


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