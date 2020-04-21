抗疫无国界 共护一个家

北京东外大街社区居民给来自英国的志愿者约翰（右）点赞。

王 婧摄

在北京麦子店街道枣营北里社区门口，来自巴基斯坦的志愿者阿巴西向居民介绍疫情防控信息。

杨晓晴摄

在北京海淀街道合建楼社区出入口，来自加拿大的志愿者陆尚屹给进入社区人员测量体温。

新华社记者 任 超摄

作为国际大都市，北京居住着许多生活于斯、奋斗于斯的外籍居民。新冠肺炎疫情发生以来，一些外籍居民志愿参与社区疫情防控，担任志愿者，合力守护社区平安。

“我愿为第二故乡奉献一份力量”

这些天，在北京东直门街道东外大街社区海晟名苑小区值守点位上，居民惊讶地发现多了一位金发碧眼的志愿者。他给居民测体温、登记信息，一丝不苟。他是来自英国的约翰，中文名叫江浩，在中国生活18年，居住在东直门地区也有5年时间。

在疫情防控中，与不同国籍人员之间的沟通非常重要。海晟名苑小区里居住着许多来自不同国家的居民，他们虽然大多懂一些简单的中文，但要准确理解各类防控政策等信息还有一定困难。以前遇到外籍人士，东外大街社区常常邀请辖区内高校老师或熟悉英语的同事翻译，但抗疫非常时期，多数老师无法前来提供帮助。社区开始招募外国友人参与志愿者小分队，江浩得知消息后主动加入其中。

于是，每逢休息时间，江浩便佩戴着红袖标，与社区工作人员一起值守。提醒、帮助居民领取小区出入卡，填写返京人员信息登记表，宣传小区防疫措施……在大家努力下，社区值守岗沟通更加顺畅，外国居民证件办理效率和登记率大幅提升。参与社区志愿活动一个多月来，江浩共接待上百位外籍居民咨询。

通过参加值守工作，江浩对社区的感情更深了。无论见到外籍人士还是中国居民，他都会主动打招呼、热情问候。他的工作得到了小区居民一致称赞。江浩说：“中国就是我的第二故乡，我对中国充满了热爱，我愿意奉献一份力量。”

“志愿者红袖标是标志也是荣誉”

“您好，请配合做体温检测，谢谢！”在麦子店街道枣营北里社区志愿者服务队中，一位高个子、白胡子的外籍志愿者格外引人注目。他每天拿着测温枪站在小区门口，操着一口流利的汉语，对进入小区居民进行询问、登记。

他是来自巴基斯坦的阿巴西，今年56岁，已经在中国生活了37年。疫情发生以来，他加入社区志愿者队伍，一同守护着小区居民安全。

阿巴西告诉记者，他原本计划今年中国春节带妻子和两个孩子在北京游玩，但是疫情打乱了他的计划。“疫情刚出现时，我也很紧张，但经过社区工作人员宣传讲解，我的顾虑逐渐化解了。我会说中文，也想帮助别人。”阿巴西说，他随后找到社区居委会，表达了成为志愿者的意愿。“妻子和孩子都很支持我，志愿者红袖标不仅仅是一个标志，也是一份荣誉。”

在枣营北里社区西三门刚上岗时，阿巴西对工作流程还不熟悉。通过和其他志愿者交流经验，他逐渐适应了角色，每天给进出人员测量体温、登记信息，态度和蔼、工作热情。渐渐地，居民都知道了社区门口有个“大胡子”志愿者。

谈到接下来的志愿工作，阿巴西表示，还想发挥自己的语言优势，为辖区不懂中文的外籍居民提供服务。他说：“这次疫情让我看到了大家在危急时刻携手面对困难的决心和勇气。疫情不分国界、国籍，我应该尽这份责任！”

“守得牢才可以保护小区居民”

在海淀街道合建楼社区入口，人们经常会看到一位身穿蓝色马甲、佩戴红色袖箍的外国志愿者，给来往居民测量体温。

这位外国志愿者中文名叫陆尚屹，25岁，是中国人民大学国际关系学院加拿大籍硕士研究生。今年春节他留在中国。从山东返回北京后，他在社区内进行了14天的居家观察，期间深切感受到了社区的温暖。“我需要网购生活用品，社区工作人员主动帮我把快递包裹放在门口。我结束隔离时，社区志愿者还表示祝贺。这让我真切体验到了中国人民的友好和善良。”陆尚屹说，他来到中国已有两年半时间，也想尽他所能保护这个家园，于是提出了加入社区志愿者的请求。

第一天上岗，陆尚屹领到一件社区志愿者背心、一个红色袖标、一副手套、一支测温枪，社区工作人员还递给他热乎的包子。“志愿者工作并不难，但是很重要，因为这是一道健康防线，守得牢才可以保护小区居民。”陆尚屹说。

自从当了志愿者，陆尚屹逐渐找到了归属感，把社区当成了家。在志愿工作期间，他和其他志愿者们相处融洽，成了朋友。“最令我感动的是，大家因为疫情反而更加热心地相互帮助。”

陆尚屹说，对于人类来说，需要抛弃种种偏见。“虽然疫情尚未完全结束，但中国对疫情的防控已经取得显著成效，我们需要团结一致，才可能最终彻底战胜疫情。”