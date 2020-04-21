在抗击新冠肺炎疫情过程中，内蒙古鄂托克旗广大民众要么守望相助、传递爱心，要么筹款筹物、紧急驰援，暖心的故事一个接一个。

“卡点的工作人员没饭吃，那哪行？所以我就来了。”棋盘井镇区出口疫情防控卡点工作人员存在吃饭难的问题，急需雇佣一名厨师。棋盘井居民郑海清看到招聘启事当天就去应聘，并且承诺不要一分报酬。应聘成功的他立即投身到了食材准备中，中午12点一到，香喷喷的饭菜已经摆到了桌上。

鄂托克旗发动广大社区党员、群众、新时代文明志愿者们在各小区出入口设立体温检测信息登记点，对外来车辆摸排登记、对相关人员测量体温。看到他们在小区门口站岗，乌兰镇尚城珑园小区的业主自发组成了40多人的轮岗队伍，每天顶替他们回家吃饭，排不上班的业主送水的送水、送水果的送水果。

截至目前，全旗已发动1000余名党员及志愿者参与到社区群防群控工作中，青年学生、社区大爷大妈也自发组织开展各类活动志愿活动100余场次。

“我是党员，我先来。”鄂托克旗广大党员将入党誓词化作奋战一线的勇毅之力。家住棋盘井镇石勒凯村的党员李有亮在得知村民缺少防护物资后，到镇区自费购买了1000副口罩和50公斤的消毒液，向村民发放。李有亮说：“在疫情面前，作为一名党员，要比别人做得多，这是党员的责任。”

截至目前，鄂托克旗各界捐献现金、防护用具、食品等共价值500多万元。