一位患者康复出院 护士却对他说谢谢

图为孙姝妍到172床大叔床旁告知有患者出院消息的视频截屏。

3月24日，武汉，华中科技大学同济医学院协和医院西区（以下简称“武汉协和医院”），原8层病区172床的陈叔叔康复出院了，北京清华长庚医院支援武汉医疗队的护士们趁着倒班的休息时间都来为他送行。

其中，护士孙姝妍还特地为这位叔叔写了一封信，对他表示感谢。

这是怎么回事呢？事情要从2月15日说起。

那天，孙姝妍去病房为患者输液，172床的大叔突然哽咽地说：“我85岁的老母亲昨天去世了。”

孙姝妍一愣，还没等开口安慰他，患者已经伤心地哭了起来。

“我当时就慌了。带着口罩的大叔，年龄看着和我父亲相仿，一个顶天立地的男人在我面前哭了，我就觉得好心疼啊。”她说。

原来，大叔和爱人先不幸感染了新型冠状病毒，老母亲因为照顾他们，也被感染上了。一家三口一同住进武汉协和医院西区，爱人和老母亲在一个病区，大叔则被安排在8层病区。

“这个病治不好了！我的老母亲入院才9天，就去世了！这个病毒太厉害了！治不好了！”母亲去世的消息极大地打击了大叔的心理。

“我突然觉得我做不了什么，只能站在床边和大叔说说话，分散一下他沉重的心情，告诉他，他母亲一定希望他能健康地出院。”孙姝妍说。

从此，172床的大叔成了北京清华长庚医院护理团队很关注的一位重症患者。

“我每次上班，但凡有一点时间总想着去病房和他聊几句。”孙姝妍说，他们会聊大叔一夜之间就长大的儿子，会聊他爱人最近病情的进展，会聊现在在姥姥家玩耍的大叔的小孙子，也聊到过大叔去世的老母亲。

“他告诉我和老母亲的关系特别好，要不是这次生病，他们从来没有分开过这么久，但他连老母亲的最后一面也没见到……”孙姝妍说。

3月23日，孙姝妍收到了172床大叔发来的微信，这是她之前和大叔的约定，出院前一定告诉她，如果正好赶上不上班，她一定来送送他。

微信里说：“是你们的艰苦努力把我从死神手里拉了回来，我的病情得到了很好的控制……代表我们全家衷心感谢你们，也祝你们早日结束任务回家和家人团聚，等疫情过去欢迎你们到武汉，武汉永远等你们。”

孙姝妍在给大叔的信中有这样的话：“叔叔，我要谢谢您，思来想去，来这里我收获最大的应该是我更加懂得了‘珍惜’！在您这里我看到了我自己，父母对我们的感情是最无私和最伟大的，我真的不敢想象他们不在我身边的日子……我会好好珍惜身边我爱的人和爱我的人。生命只有一次，不要让自己后悔，在我们还可以好好珍惜身边人的时候，让我们尽我们所能好好去爱他们，好好地去感受他们的爱！172床的大叔，在这段照护您的日子里，我早把您也当作我的叔叔看待了，希望我们都可以更好地过接下来的每一天。”