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中国卫生法学会等组织发起国际抗疫联合行动

2020年04月21日08:29 来源：人民网－人民日报海外版

4月15日，“COVID-19国际抗疫联合行动”在北京正式启动，参与行动的8家社会组织和企业通过网络发出倡议：发挥各行业协会的公信力、影响力和组织力，凝聚专业力量，构筑多元合作交流平台，发挥行业组织优势，与世界人民一道共克时艰，共建人类卫生健康共同体，助力全球抗疫取得最终胜利。

这一行动由中国卫生法学会联合中国残疾人福利基金会、中外企业家联合会等组织共同发起。中国卫生法学会常务副会长兼秘书长沙玉申说：“这场突如其来的疫情迫切要求全世界本着合作的精神共同行动起来。此刻，人类命运共同体的理念更加凸显出其时代价值。作为全国性法学专业社团，发起这一行动既是中国卫生法学会的社会责任，也是抗疫实践的现实需要。”

行动成员单位已在中国卫生法学会的组织协调下，组织起草了《国际新型冠状病毒肺炎（COVID-19）检测方案》，并将其翻译成英语、法语等；提供远程培训、专家指导；汇总符合各国标准的抗疫物资信息。

沙玉申表示，未来，中国卫生法学会将重点指导联合行动，成立由法律、医疗等行业专家组成的对外咨询部，引导企业规范交易；发布产品中外文对照技术标准文件；通过大数据应用进行需求匹配；搭建多样性推广平台，突出推介中医药治疗成功经验和方剂。

(责编：李轶群、许晓华)


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