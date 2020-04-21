公勺公筷引领文明新风尚

武安市市场监督管理局工作人员在一家餐厅查看“公筷用餐”标示牌。

新华社记者 王 晓摄

石家庄市桥西区一家餐厅的公筷公勺宣传电子海报。

新华社记者 王 晓摄

石家庄市长安区一家餐厅的公筷（右一）、公勺（右二）与其他餐具有明显区别。

本报记者 史自强摄

“您好，开餐前温馨提示下，这个小桶里是为您准备的公勺公筷，方便您取餐用餐…”

4月中旬以来，河北石家庄市长安区乐汇城的一家火锅店内，前来就餐的顾客发现了一些变化，公筷公勺上了餐桌。

10日，河北省商务厅、省市场监管局、省文化和旅游厅、省文明办联合印发《河北省餐饮业分餐制、公勺公筷服务规范》，对公勺公筷的配置要求、使用要求、卫生消毒要求等做出具体规定。

这家火锅店门口处放置了“一菜一公筷、一汤一公勺”的宣传海报，店内的每张桌上都有倡导使用公勺公筷的提示牌。“‘混吃’的确不卫生，早就应该倡导用公勺公筷”，顾客杨女士说。

不少医学界人士认为公勺公筷的使用很有必要。“病从口入。有的人携带病毒或细菌，但有时连自己都不知道，所以用公勺公筷，是保护自己，也是保护家人朋友”。河北省中医院感染控制科主任王春煦说。

不过也有市民表示不太适应。正在用餐的梁先生说，公勺公筷虽好，但还不太习惯，有时谈笑风生间，公筷不知不觉就用成了私筷。

此次河北出台的规范中明确，公勺公筷在外形尺寸、颜色、材质上应当明显区别于自用勺子、筷子，以作区分。记者发现，这家火锅店内公筷颜色明显深于私筷，且长出私筷约5厘米，并且在筷子较粗的一端标有“公筷”字样。火锅店经理王立军说，顾客离店后，服务员会及时更换餐具，进行消毒处理。

在邯郸武安市一家中餐馆，记者发现公筷公勺在颜色、材质上都有明显区别，如公筷为塑料制品，私筷为较短的木质材料；公勺是不锈钢的，私勺为较小的瓷制品。

河北省文明办文明创建指导处处长肖振军表示：“用餐习惯是长期养成的。此次疫情以来，对于卫生防疫，社会共识在不断凝聚，公勺公筷的接受度应该会越来越高。”

记者从河北省市场监督管理局获悉，目前河北各地均已开始推广使用公勺公筷，仅石家庄就有首批400余家餐饮企业先行试点。后期将通过强化市场规范和公益宣传，引导公众使用公勺公筷逐步成为一种自觉。

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 11 版）