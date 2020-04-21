困难面前，要眼里有活心中有数

哪怕遇到再大的困难，再多的阻力，只要做到眼里有活、心中有数、积极应对，胜利最终一定属于有准备的人

街边带着年味的灯笼还没取下，不觉间，成都已是阳春四月天。而位于高新区天骄路1号的“物资银行”，算起来也已经挂牌了两个多月。

说是银行，但这里不存钱也不取钱，只是一个防疫物资流转站。它的成立，还要从辖区几家企业的“诉苦”说起。

“企业要复工，防疫物资还在路上，街道能不能救救急？哪怕租借都行！”几十天过去了，我还清晰地记得奇宏电子（成都）有限公司经理赵光平眼神里的焦急。

疫情突如其来，口罩、测温枪、消毒液等防疫物资捉襟见肘。我们曾尝试协调各方调配物资按需送达企业，但街道所辖高新区综合保税区内有企业3900多家，我们也有心无力。

一筹莫展之际，赵光平情急之中脱口而出的点子启发了我们。“干脆咱们就借鉴银行贴息借贷模式，建立‘物资银行’，让防疫物资免费流动起来。” 我们立即成立了一支8人组成的党员突击队，克服各种困难，将前期政府采购、爱心人士捐赠的防疫物资集中起来，不到30个小时，合作街道防疫物资流动“战备库”——“物资银行”就正式开门了。

企业缺，街道借，渡过难关再把物资还回来，形成良性循环。一些爱心企业听说“物资银行”后，主动捐赠，充实“战备”。就这样，有限的防疫物资在企业之间流动了、盘活了。

为应对疫情，各地抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，巩固疫情持续向好形势。只要你有心、用心、尽心，办法总比困难多。

在刚刚过去的3月，“物资银行”已与辖区40多家企业发生了“往来账”，企业都诚实守信、遵守规则，没有出现“呆账坏账”。这套良性运转的应急体系共为企业租借帮购口罩5万多只，消毒药品5吨多，手套3000多个，测温枪100多只。

眼下复学在即，“物资银行”也将未雨绸缪、拓展服务，将抗疫工作中的治理经验转变为长效机制，为打造“平时好用、战时管用”的现代化社会治理体系贡献力量。

“物资银行”在稳产满产最紧要时发挥了作用，它是一个缩影，让我们意识到，在困难面前，基层干部不能等一等、放一放，而是要创新思路、迎难而上，才能突破重围。当前疫情防控进入常态化，我们仍然不能有半点松懈。今后哪怕遇到再大的困难，再多的阻力，只要做到眼里有活、心中有数、积极应对，胜利最终一定属于有准备的人。

（作者为四川省成都市高新西区合作街道党工委书记）

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 11 版）