疫情导致多国推迟难民接收计划

4月18日，47名无人陪伴的未成年难民从希腊首都雅典抵达德国汉诺威。据悉，其余10个欧盟成员国及瑞士近日也将接纳1600名无人陪伴的未成年难民，以缓解希腊的压力，防止人道主义灾难出现。国际移民组织、联合国难民署、联合国儿童基金会日前联合发布声明，肯定欧盟委员会的协调作用，呼吁欧洲其他国家尽快采取行动，加大转移安置力度，帮助最为脆弱的难民群体。

上个月，欧盟承诺安置1600名无人陪伴的未成年难民。比利时、芬兰、德国、法国、卢森堡等10个欧盟成员国以及瑞士同意安置部分未成年难民。其中，德国政府将接收350名至500名儿童。不过，除了德国和卢森堡，其他国家都因新冠肺炎疫情推迟了安置计划。

希腊总理米佐塔基斯说：“应对难民危机是欧洲国家共同的责任。欧洲应该作为一个整体共同承担，从最为紧迫的未成年人安置做起。”米佐塔基斯表示，希望能尽快完成安置工作。

据联合国难民署估计，希腊境内约有5200余名无人陪伴的未成年人难民，其中1600名儿童面临剥削、暴力等威胁，应该尽快帮助他们申请登记、家庭团聚或异地安置。

国际移民组织欧洲区域主任亨利克森表示，新冠肺炎疫情的出现致使地区难民问题更加严峻复杂。欧洲移民权利团体认为，难民安置地点十分拥挤，希腊最大的莫丽亚难民营收容能力仅为2800人，但实际容纳了近两万人。难民和非法移民没有工作机会和医疗保险，难以就医、获得药品。随着疫情蔓延，难民和非法移民聚集地成为防控薄弱环节，引发人们担忧。

欧盟边界难民危机近期有卷土重来迹象。今年2月，土耳其宣布不再阻止叙利亚难民经由希腊进入欧盟，希腊难民安置压力进一步增大。在此情况下，欧盟多次强调要团结应对难民压力，并承诺对以《都柏林协定》为核心内容的难民庇护政策进行全面改革。此次安置未成年难民就是欧盟在难民问题上采取的最新举措。

德国智库“欧洲稳定倡议”负责人杰拉尔德·克诺斯分析认为，希腊安置难民的岛屿人满为患，脆弱群体的数量庞大。疫情期间，难民营没有隔离条件，甚至没有充足的自来水和相应的卫生设施，一旦出现感染病例，后果将不堪设想。要想解决难民问题，欧盟需要对其难民接收体制进行全面改革。

（本报布鲁塞尔4月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 17 版）